Trio kommt mit Landesliga-Erfahrung: Bullach „gewappnet für die Bezirksliga“

Der TSV Geiselbullach spielt erstmals seit 13 Jahren wieder in der Bezirksliga – und freut sich auf das Stadtderby gegen Landesliga-Absteiger Olching. – Foto: Privat

Der TSV Geiselbullach Neu-Esting ist zurück in der Bezirksliga. Das Team von Spielertrainer Stefan Held will sich in der Liga etablieren.

Geiselbullach – Nach 13 Jahren gelang dem TSV Geiselbullach Neu-Esting in der letzten Spielzeit wieder der Aufstieg in die Bezirksliga. Nach der Meisterschaft in der Kreisliga 2 Zugspitze richtet Spielertrainer Stefan Held seinen Blick auf die neue Herausforderung Bezirksliga. Dabei ist dem 30-Jährigen die Schwere der Aufgabe bewusst: „Bei uns geht es um den Klassenerhalt. Das ist das ganz große Ziel.“ TSV Geiselbullach will den Schwung aus der letzten Saison mitnehmen

Nachdem Geiselbullach den Bezirksliga-Aufstieg im Sommer 2023 in der Relegation gegen den SC Unterpfaffenhofen denkbar knapp verpasste, sparte sich der TSV den Umweg über die Relegation in diesem Jahr. Den Schwung der Kreisliga-Meisterschaft will die Held-Elf nutzen: „Ich glaube, für uns ist es wichtig, dass wir die Euphorie vom letzten Jahr mitnehmen und gut in die Liga starten, um direkt Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze zu halten.“ Bei dieser Mission sollen auch die Neuzugänge mit Landesliga- und Bezirksliga-Erfahrung helfen. Fitim Raqi (SV Ampermoching, über 100 Landesliga-Spiele), Karl Sdzuy und Marc Egenhofer (FC Aich, beide mit Landesligaspielen für Oberweikertshofen) sollen die Mannschaft in der kommenden Saison qualitativ verstärken. „Ich sehe unser Team gewappnet für die Liga, auch vom Niveau her“, erklärte Held und fügte an: „Wir konnten uns auch nochmal gut verstärken.“ Die Kaderplanung sei weitestgehend abgeschlossen. Lediglich auf der Zugangsseite „könnte noch etwas passieren.“