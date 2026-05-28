Trio kämpft um den Klassenerhalt und hofft auf den FC Viersen

Die Red Stars kämpfen um die Klasse – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Für drei Vereine geht es noch um alles in der aktullen Saison. Die Red Stars Mönchengladbach, der TuS Liedberg und der FC Blau-Weiß Wickrathhahn kämpfen um den Verbleib in der A-Liga. Für die Red Stars geht es zum SC Rheindahlen, während der TuS die SpVg Odenkirchen II empfängt. Der FC muss derweil zum SV Schelsen anreisen - Cheftrainer Marc Gülzow wird dabei auf alte Bekannte treffen. Das ist der 29. Spieltag: