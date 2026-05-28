 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Trio kämpft um den Klassenerhalt und hofft auf den FC Viersen

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Während der Meisterschaftskampf schon lange entschieden ist, bleibt es im Tabellenkeller umkämpft. Gleich drei Mannschaft wollen den Klassenerhalt schaffen.

von Tristan Benten · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser
Die Red Stars kämpfen um die Klasse
Die Red Stars kämpfen um die Klasse – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

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Kreisliga A MG/VIE
Red Stars MG
Rheydter SV
Odenkirchen II
Rheindahlen

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Für drei Vereine geht es noch um alles in der aktullen Saison. Die Red Stars Mönchengladbach, der TuS Liedberg und der FC Blau-Weiß Wickrathhahn kämpfen um den Verbleib in der A-Liga. Für die Red Stars geht es zum SC Rheindahlen, während der TuS die SpVg Odenkirchen II empfängt. Der FC muss derweil zum SV Schelsen anreisen - Cheftrainer Marc Gülzow wird dabei auf alte Bekannte treffen. Das ist der 29. Spieltag:

Die Tabelle der Kreisliga A

Heute, 20:00 Uhr
DJK Hehn
DJK HehnDJK Hehn
Polizei SV Mönchengladbach
Polizei SV MönchengladbachPolizei SV
20:00
Spieltext DJK Hehn - Polizei SV

Heute, 20:00 Uhr
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln II
20:00
Spieltext Rheydter SV - ASV Süchteln II

Heute, 20:00 Uhr
SC Rheindahlen
SC RheindahlenRheindahlen
Red Stars Mönchengladbach
Red Stars MönchengladbachRed Stars MG
20:00
Spieltext Rheindahlen - Red Stars MG

So., 31.05.2026, 15:15 Uhr
SV Schelsen
SV SchelsenSV Schelsen
FC Blau-Weiß Wickrathhahn
FC Blau-Weiß WickrathhahnWickrathhahn
15:15
Spieltext SV Schelsen - Wickrathhahn

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neersbroich
Sportfreunde NeersbroichNeersbroich
SV 1909 Otzenrath
SV 1909 OtzenrathSV Otzenrath
15:00
Spieltext Neersbroich - SV Otzenrath

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Liedberg
TuS LiedbergLiedberg
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen II
15:00live
Spieltext Liedberg - Odenkirchen II

Die Torjäger der Kreisliga A

Der letzte Spieltag:

30. Spieltag
Sa., 06.06.26 17:00 Uhr Odenkirchen II - Rheindahlen
So., 07.06.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - Rheydter SV
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Otzenrath - Liedberg
So., 07.06.26 15:00 Uhr Korschenbr. - Neersbroich
So., 07.06.26 15:00 Uhr Wickrathhahn - DJK Hehn
So., 07.06.26 15:15 Uhr Red Stars MG - SV Schelsen