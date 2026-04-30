Trio kämpft um Aufstieg: Das Restprogramm der Landesliga Südost „Finalspiele" im Auf- und Abstiegskampf von Luca Hayden · Heute, 14:06 Uhr · 0 Leser

Wasserburg (li.), Murnau (mi., grün) und Rosenheim (2. von rechts) kämpfen um den Aufstieg in die Bayernliga. Karlsfeld (re.) bangt um den Klassenerhalt. – Foto: Nebl, Nebl, Schmiedel

Die Spannung steigt in der Landesliga Südost! Wer schafft den Sprung in die Bayernliga? Wer muss den Gang in die Bezirksliga antreten? Drei Spieltage vor Schluss sind längst nicht alle Entscheidungen gefallen. Ein Überblick.

Der TSV 1860 Rosenheim führt die Landesliga Südost an und steht vor der Rückkehr in die Bayernliga. Drei Spieltage vor Schluss ist aber noch alles offen. Wasserburg, Murnau und Co. lauern weiter auf ihre Chance – auch der Relegationsplatz ist noch umkämpft. Außerdem geht es im Abstiegskampf weiter heiß her. Nur der SVN München ist bereits abgestiegen. Platz 1: TSV 1860 Rosenheim – 67 Punkte (Tordifferenz +39)

Heute, 19:30 Uhr FC Unterföhring Unterföhring TSV 1860 Rosenheim 1860 Rosenh. 19:30 PUSH Die Konkurrenz schwächelt, der TSV 1860 Rosenheim gewinnt viermal in Folge – und erobert die Tabellenführung. Drei Spieltage vor Schluss haben die Rosenheimer drei Punkte Vorsprung und stehen vor der Rückkehr in die Bayernliga. 32. Spieltag: (A) FC Unterföhring (12.)

33. Spieltag: (H) ESV Freilassing (11.)

34. Spieltag: (A) TSV Grünwald (5.) Platz 2: TSV Wasserburg – 64 Punkte (Tordifferenz +42)

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr TSV 1880 Wasserburg Wasserburg SVN München SVN München 14:00 PUSH

Lange sah alles so aus, als wäre der TSV Wasserburg nicht zu stoppen. In den letzten Spielen patzten die Löwen aber immer wieder. Nur einen Punkt konnte Wasserburg aus den letzten drei Spielen holen und rutschte auf Rang zwei ab. 32. Spieltag: (H) SVN München (18.)

33. Spieltag: (A) FC Schwabing (8.)

34. Spieltag: (H) Kirchheimer SC (7.) Platz 3: TSV Murnau – 62 Punkte (Tordifferenz +24)

Sa., 02.05.2026, 13:00 Uhr SV Dornach SV Dornach TSV Murnau TSV Murnau 13:00 PUSH

In der Liga ist der TSV Murnau im Jahr 2026 noch ungeschlagen. Nur zwei Punkte hinter dem Relegationsrang, ist für die Drachen in Sachen Aufstieg noch alles möglich. Murnau hat das vermeintlich leichteste Restprogramm der Top-Drei. 32. Spieltag: (A) SV Dornach (15.)

33. Spieltag: (H) TSV Eintracht Karlsfeld (17.)

34. Spieltag: (A) FC Unterföhring (12.) Platz 4: SpVgg Unterhaching II – 58 Punkten (Tordifferenz +38)

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr TSV Grünwald Grünwald SpVgg Unterhaching Haching II 14:00 PUSH

Das große Ziel der Regionalliga-Reserve, war die Rückkehr in die Bayernliga. Die Leistungen der Spielvereinigung waren zu unkonstant und doch dürfen sich die Hachinger noch Hoffnungen auf die Relegation machen. Ein Spiel hat die Mannschaft von Thomas Kasparetti noch in der Hinterhand. 32. Spieltag: (A) TSV Grünwald (5.)

27. Spieltag: (H) SBC Traunstein (13.)

33. Spieltag: (H) SV Aubing (9.)

34. Spieltag: (A) VfB Hallbergmoos (6.) Platz 5: TSV Grünwald – 56 Punkte (Tordifferenz +27)

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr TSV Grünwald Grünwald SpVgg Unterhaching Haching II 14:00 PUSH

Rein rechnerisch ist die Relegation für den TSV Grünwald noch möglich, realistisch ist es nicht. Neun Punkte sind noch zu vergeben, acht Punkte trennen Grünwald vom Relegationsrang. 32. Spieltag: (H) SpVgg Unterhaching II (4.)

33. Spieltag: (A) FC Wacker München (14.)

34. Spieltag: (H) TSV 1860 Rosenheim (1.) Platz 11: ESV Freilassing – 36 Punkte (Tordifferenz -11)

Der ESV Freilassing scheint im gesicherten Tabellenmittelfeld zu stehen, der Abstand auf den ersten Abstiegs-Relegationsplatz beträgt aber "nur" fünf Punkte. Noch ist der Klassenerhalt damit nicht sicher. 32. Spieltag: (H) FC Wacker München (14.)

33. Spieltag: (A) TSV 1860 Rosenheim (1.)

34. Spieltag: (H) 1. FC Garmisch-Partenkirchen (16.) Platz 12: FC Unterföhring – 36 Punkte (Tordifferenz -17)

Selbiges gilt auch für den FC Unterföhring. Sicher ist der Klassenerhalt noch nicht, der FCU hat aber ein solides Polster. Unterföhring wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg. 32. Spieltag: (H) TSV 1860 Rosenheim (1.)

33. Spieltag: (A) 1. FC Garmisch-Partenkirchen (16.)

34. Spieltag: (H) TSV Murnau (3.) Platz 13: SB Chiemgau Traunstein – 35 Punkte (Tordifferenz -12)

Heute, 19:00 Uhr SB Chiemgau Traunstein Traunstein TSV Kastl TSV Kastl 19:00 PUSH

Der SBC Traunstein hat im Abstiegskampf alles in der eigenen Hand. Vier Punkte trennen Traunstein von einem Relegationsrang, außerdem hat der SBC noch ein Spiel mehr als die Konkurrenz im Tabellenkeller. 32. Spieltag: (H) TSV Kastl (10.)

27. Spieltag: (A) SpVgg Unterhaching II (4.)

33. Spieltag: (A) SVN München (18.)

34. Spieltag: (H) FC Schwabing (8.) Platz 14: FC Wacker München – 34 Punkte (Tordifferenz -31)

Drei Punkte trennen Wacker München noch von einem Relegationsplatz. Die letzten drei Spiele werden entscheidend: Hält der Aufsteiger die Klasse oder geht es direkt wieder runter in die Bezirksliga? 32. Spieltag: (A) ESV Freilassing (11.)

33. Spieltag: (H) TSV Grünwald (5.)

34. Spieltag: (A) SV Aubing (9.) Platz 15: SV Dornach – 31 Punkte (Tordifferenz -11)

Sa., 02.05.2026, 13:00 Uhr SV Dornach SV Dornach TSV Murnau TSV Murnau 13:00 PUSH

Deutlich enger wird es in der Landesliga Südost für den SV Dornach. Die Dornen haben zwar sechs Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz, müssen aber auch drei Punkte aufholen, um die Relegation zu umgehen. Zuletzt gewann man im Sechs-Punkte-Spiel gegen Garmisch-Partenkirchen. 32. Spieltag: (H) TSV Murnau (3.)

33. Spieltag: (A) TSV Kastl (10.)

34. Spieltag: (H) SVN München (18.) Platz 16: 1. FC Garmisch-Partenkirchen – 28 Punkte (Tordifferenz -38)

Für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen ist noch alles möglich: Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt nur drei Punkte, der Abstand ans rettende Ufer sechs. In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob Garmisch sich retten kann – vielleicht sogar ohne Relegation. Besonders wichtig wird die kommende Begegnung gegen Karlsfeld. 32. Spieltag: (A) TSV Eintracht Karlsfeld (17.)

33. Spieltag: (H) FC Unterföhring (12.)

34. Spieltag: (A) ESV Freilassing (11.) Platz 17: TSV Eintracht Karlsfeld – 25 Punkte (Tordifferenz -12)

Alles oder nichts – so lautet das Motto für den TSV Eintracht Karlsfeld am kommenden Spieltag. Karlsfeld belegt aktuell einen direkten Abstiegsplatz und trifft nun auf Garmisch-Partenkirchen, die nur drei Punkte vor der Eintracht einen Relegationsplatz belegen. 32. Spieltag: (H) 1. FC Garmisch-Partenkirchen (16.)

33. Spieltag: (A) TSV Murnau (3.)

34. Spieltag: (H) TSV Kastl (10.) Platz 18: SVN München – 8 Punkte (Tordifferenz -89)

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr TSV 1880 Wasserburg Wasserburg SVN München SVN München 14:00 PUSH