Trio geht aus der Verbandsliga in die Landesklasse: "Viel Qualität"

Nach dem Abstieg im vergangenen Sommer wartet auf den SV Eintracht Lüttchendorf wieder eine neue Herausforderung. Die Mannschaft von Christian Bölke ist aus der Landesklasse-Staffel 5 in die Staffel 6 gewechselt. Für die neuen Aufgaben in der neuen Liga hat sich die Eintracht mit einem Trio aus der Verbandsliga verstärkt.
Vom SV Blau-Weiß Dölau wechselten Lucas Grüneberg, Maximilian Al-Azzawe und Nils Bilau im Sommer nach Lüttchendorf. Die drei Neuzugänge würden "viel Qualität" mitbringen, sagt Eintracht-Coach Christian Bölke und ergänzt: "Es geht aber nicht nur um die Qualität, die Jungs müssen auch charakterlich in die Truppe passen - und das ist bei ihnen der Fall."
Alle drei waren bei den Dölauern aus den eigenen A-Junioren den Schritt in den Herrenbereich gegangen und sammelten in den vergangenen Jahren reichlich Verbandsliga-Erfahrung. 88 Mal kam Al-Azzawe im Oberhaus zum Einsatz, Grüneberg (86) und Bilau (78) folgen knapp dahinter. Zu den Spielerprofilen:
In Lüttchendorf trifft das Trio auch auf alte Bekannte aus Dölauer Tagen - wie Tim Drosihn und Stefan Horlborg, die zuvor für den Verbandsligisten gespielt haben. "Viele Jungs kennen sich schon untereinander. Das ist das Gute, weil die Eingewöhnung dann leichter fällt", unterstreicht Bölke.
Gemeinsam wollen sie mit der Eintracht - nach Platz fünf im Vorjahr in der anderen Staffel - ein Wörtchen in der Landesklasse 6 mitreden. "Unser Ziel war es, uns breiter aufzustellen, weil wir da in den letzten beiden Jahren unsere Probleme hatten", sagt Bölke, der nun "eine gute Mischung" in seiner Mannschaft sieht.
"Wir wollen oben anklopfen, wollen uns verbessern gegenüber der Vorsaison und uns spielerisch weiterentwickeln", erklärt Bölke die Zielstellung für die neue Spielzeit. Daran soll auch das neue Trio vom Verbandsligisten SV Blau-Weiß Dölau mitwirken: "Dann werden wir sehen, wo die Reise hinführt."