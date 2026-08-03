Trio geht aus der Verbandsliga in die Landesklasse: "Viel Qualität" Landesklasse 6 +++ Der SV Eintracht Lüttchendorf begrüßt drei Neuzugänge vom SV Blau-Weiß Dölau von Kevin Gehring · Heute, 19:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Fritz Stoye

Nach dem Abstieg im vergangenen Sommer wartet auf den SV Eintracht Lüttchendorf wieder eine neue Herausforderung. Die Mannschaft von Christian Bölke ist aus der Landesklasse-Staffel 5 in die Staffel 6 gewechselt. Für die neuen Aufgaben in der neuen Liga hat sich die Eintracht mit einem Trio aus der Verbandsliga verstärkt.

Vom SV Blau-Weiß Dölau wechselten Lucas Grüneberg, Maximilian Al-Azzawe und Nils Bilau im Sommer nach Lüttchendorf. Die drei Neuzugänge würden "viel Qualität" mitbringen, sagt Eintracht-Coach Christian Bölke und ergänzt: "Es geht aber nicht nur um die Qualität, die Jungs müssen auch charakterlich in die Truppe passen - und das ist bei ihnen der Fall." Alle drei waren bei den Dölauern aus den eigenen A-Junioren den Schritt in den Herrenbereich gegangen und sammelten in den vergangenen Jahren reichlich Verbandsliga-Erfahrung. 88 Mal kam Al-Azzawe im Oberhaus zum Einsatz, Grüneberg (86) und Bilau (78) folgen knapp dahinter. Zu den Spielerprofilen: