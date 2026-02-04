Trio des SV Wiesbaden bei der Kommunalwahl Warum bei der Wahl im März drei SVW-Bewerber für die „Partei des Fortschritts“ antreten von Stephan Neumann · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Markus Walter (r.), Vorsitzender des SV Wiesbaden, wird ebenso wie sein Stellvertreter Marcel Stieglitz bei der Kommunalwahl für die "Partei des Fortschritts" (PdF) antreten. – Foto: SVW

Wiesbaden . Ein Trio aus dem Lager des Fußball-Verbandsligisten SV Wiesbaden ergreift Partei. Und das im Sinne des Wortes. Clubchef Markus Walter, Vize Marcel Stieglitz und Walters Sohn Fynn, als Schiedsrichter bis auf die Verbandsliga-Ebene im Einsatz, werden für die „Partei des Fortschritts“ (PdF) bei der Kommunalwahl am 15. März auf dem umfangreichen Wahlzettel auftauchen.

Verbindung zur PdF durch SVW-Vorstandsmitglied: Wie es dazu kam, dafür bündeln sich mehrere Gründe in Verbindung mit eigenen Erfahrungen und zudem eine vereinsinterne Komponente. Wo doch der zum SVW-Vorstand zählende Ilya Mohini im Europaparlament als parlamentarischer Assistent von Lukas Sieper arbeitet, dem einzigen Abgeordneten der Partei des Fortschritts. Das erklärt die Stadtverordneten-Kandidatur des SVW-Trios für die PdF. Markus Walter hat seinerseits als früheres Mitglied der Grünen die Erfahrung gemacht, „dass Politik von der Idee zur Umsetzung zähflüssig verläuft". Anregungen einbringen, auf Themen aufmerksam machen, die wichtig, aber womöglich in den Hintergrund geraten sind, „sie konkret benennen, konstruktiv und lösungsorientiert arbeiten und nichts schlechtreden", das wäre die Linie, falls die PdF bei entsprechendem Stimmenanteil künftig n der Stadtverordnetenversammlung vertreten wäre. Eine Fünf-Prozent-Klausel gibt es nicht, ein Kandidat kann von jedem Wähler bis zu drei Stimmen erhalten - oder die Partei kann mit einem „Listenkreuz" bedacht werden. Das sind Auszüge aus dem komplexen Wahlverfahren.

Unbefriedigende Infrastruktur als Antrieb Die aus Sicht von Markus Walter unbefriedigende Infrastruktur-Situation rund um die SVW-Heimstätte im Helmut-Schön-Sportpark und besonders das letztlich nicht zustande gekommene Vereinsheim-Bauprojekt, das der Verein 2018 selbst mit großem Aufwand und nicht unerheblichen Eigenmitteln angeschoben hatte, sind aus SVW-Sicht weitere Gründe für den Eintritt in die PdF mit kommunalpolitischem Schwerpunkt in Wiesbaden. Die benötigten 162 Unterstützer-Stimmen habe er schnell zusammen bekommen, schildert der SVW-Vorsitzende, der seit zehn Jahren im Amt ist.