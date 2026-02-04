Trio des SV Wiesbaden bei der Kommunalwahl

Wiesbaden . Ein Trio aus dem Lager des Fußball-Verbandsligisten SV Wiesbaden ergreift Partei. Und das im Sinne des Wortes. Clubchef Markus Walter, Vize Marcel Stieglitz und Walters Sohn Fynn, als Schiedsrichter bis auf die Verbandsliga-Ebene im Einsatz, werden für die „Partei des Fortschritts“ (PdF) bei der Kommunalwahl am 15. März auf dem umfangreichen Wahlzettel auftauchen.
Verbindung zur PdF durch SVW-Vorstandsmitglied: Wie es dazu kam, dafür bündeln sich mehrere Gründe in Verbindung mit eigenen Erfahrungen und zudem eine vereinsinterne Komponente. Wo doch der zum SVW-Vorstand zählende Ilya Mohini im Europaparlament als parlamentarischer Assistent von Lukas Sieper arbeitet, dem einzigen Abgeordneten der Partei des Fortschritts. Das erklärt die Stadtverordneten-Kandidatur des SVW-Trios für die PdF. Markus Walter hat seinerseits als früheres Mitglied der Grünen die Erfahrung gemacht, „dass Politik von der Idee zur Umsetzung zähflüssig verläuft“. Anregungen einbringen, auf Themen aufmerksam machen, die wichtig, aber womöglich in den Hintergrund geraten sind, „sie konkret benennen, konstruktiv und lösungsorientiert arbeiten und nichts schlechtreden“, das wäre die Linie, falls die PdF bei entsprechendem Stimmenanteil künftig n der Stadtverordnetenversammlung vertreten wäre. Eine Fünf-Prozent-Klausel gibt es nicht, ein Kandidat kann von jedem Wähler bis zu drei Stimmen erhalten - oder die Partei kann mit einem „Listenkreuz“ bedacht werden. Das sind Auszüge aus dem komplexen Wahlverfahren.
Unbefriedigende Infrastruktur als Antrieb
Die aus Sicht von Markus Walter unbefriedigende Infrastruktur-Situation rund um die SVW-Heimstätte im Helmut-Schön-Sportpark und besonders das letztlich nicht zustande gekommene Vereinsheim-Bauprojekt, das der Verein 2018 selbst mit großem Aufwand und nicht unerheblichen Eigenmitteln angeschoben hatte, sind aus SVW-Sicht weitere Gründe für den Eintritt in die PdF mit kommunalpolitischem Schwerpunkt in Wiesbaden. Die benötigten 162 Unterstützer-Stimmen habe er schnell zusammen bekommen, schildert der SVW-Vorsitzende, der seit zehn Jahren im Amt ist.
Verwunderung über Sportpark Rheinhöhe
Wären Entscheidungsprozesse 2018 schneller vorangegangen, wäre das Clubhaus-Projekt in Verbindung mit Zuschüssen von Land und Stadt womöglich in einem seinerzeit weit niedrigeren Kostenrahmen umsetzbar gewesen, glaubt Markus Walter. Ehe Corona und Ukraine-Krieg die Kosten in die Höhe trieben und der Verein schweren Herzens Abschied vom Clubhaus-Projekt nahm. Selbst eingebrachte Planungsmittel „im sechsstelligen Bereich“ seien verloren gewesen, streicht der SVW-Vorsitzende heraus. Und wundert sich mit Blick auf Wiesbaden, dass in Zeiten klammer Kommunen in der Landeshauptstadt Mittel für Großprojekte in Verbindung mit dem Sport vorhanden sind. So hält er beim Sportpark Rheinhöhe die Planung des neuen Schwimmbades für völlig überproportioniert und von den Kosten überdimensioniert. Dezentral hätte man für diese Mittel im Bereich Wiesbaden mehrere Schwimmbäder mit 25-Meter-Becken bauen können, findet er.
Nach Gesprächen mit Lukas Sieper, dem einzigen PdF-Abgeordneten im Europaparlament und unter Zuhilfenahme des „Wahl-O-Mats“ habe er festgestellt, „dass sich immer mehr Menschen mit kleinen Parteien identifizieren, erläutert Markus Walter den Beweggrund, sich über die Verantwortung als Vorsitzender eines Sportclubs, die von Politikern gerne als Kitt der Gesellschaft bezeichnet werden, auf kommunalpolitischer Ebene bemerkbar zu machen. Der 15. März wird zeigen, was daraus wird.