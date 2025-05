Trio aus Lotte kommt nach Lüstringen: Asubonteng, Al Hajji und Elzawas

Das Trio bringt nicht nur eine fundierte fußballerische Ausbildung aus dem Nachwuchsbereich mit, sondern kennt die Philosophie des neuen Trainers Can Özalp bereits bestens. Der künftige Chefcoach des SC Lüstringen betreut die drei Spieler aktuell noch in Lotte und hat sie in zentrale Aspekte seiner Spielidee eingeführt – eine Spielweise, die von Tempo, kontrolliertem Ballbesitz und taktischer Klarheit geprägt ist.

Stefan Asubonteng überzeugt in der Defensive durch seine robuste Zweikampfstärke und taktische Flexibilität. Er gilt als zuverlässiger Verteidiger, der mit seiner kompromisslosen Art gegen den Ball Stabilität in die letzte Reihe bringen kann.