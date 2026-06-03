Trio aus Elstorf: FC Este verstärkt sich nach Bezirksliga-Aufstieg

– Foto: Moritz Studer

Der FC Este 2012 bastelt nach seinem Aufstieg fleißig an der bevorstehenden Bezirksliga-Spielzeit. Die Moisburger haben sich dabei auch beim TSV Elstorf bedient, der selbst gerade erst als Meister in die Landesliga aufgestiegen ist.

Sicherlich bekamen Johannes Junge, Justin Birkholz und Kevin Machado bei dem hohen Konkurrenzkampf nicht die gewünschte Spielzeit. Die Aussichten wären in der Landesliga selbstredend nicht besser geworden. Der FC Este freut sich wiederum auf viel Bezirksliga-Erfahrung und auf eine enorme Qualität, um sich nach dem Aufstieg dieses Mal zu etablieren.

Junge stand bereits über 100-mal in der Bezirksliga auf dem Feld, Birkholz kam in zwei Spielzeiten zumindest 35-mal zum Einsatz. Machado lief sogar schon in der Landesliga für die Elstorfer auf und machte vor wenigen Wochen mit einem Fünferpack für die TSV-Kreisliga-Reserve auf sich aufmerksam.