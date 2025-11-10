Trio aus der 2.Division sorgt für Überraschungen

Reisdorf, als letzte verbliebene Mannschaft aus der 3.Division, musste sich nach der Niederlage gegen Nachbar Gilsdorf (D1) nicht schämen. Lediglich mit 0:1 verlor man, das Tor des Tages erzielte Lages eine Viertelstunde vor Schluss durch einen direkt verwandelten Freistoß. Harlingen ist eines der drei Teams aus der 2.Division, dem ein Coup gelang. In einer sehenswerten und torreichen Partie ging man in der 1.Halbzeit verdient gegen Kehlen (D1) in Führung. Das 2:0 fiel aber zu dem Zeitpunkt etwas gegen den Spielverlauf ehe Faljic s 3:0 (86.‘) den Auftakt einer furiosen Schlussphase einleitete, in der nicht weniger als vier Tore fallen sollten und in welcher Kehlen noch einmal auf 3:2 herankam, ehe Hattrick-Schütze Jašarević per Schlenzer den Deckel auf die Überraschung machte.

Unsere vielen technisch guten Spieler verteidigen eigentlich nicht so gerne, d.h. man muss ihnen das schmackhaft machen. Es war ein Riesenverdienst der Spieler und damit meine ich nicht nur Mirza (d.Red: Jašarević) mit seinem drei Toren, sondern auch Enes (Hadrovic) , Adis (Civic) , Sacha Thiry , alle waren sie voll drin. Das erste Tor fiel aus einer chaotischen Situation heraus. Wir verlangen dieses Chaos aber auch, um daraus Lösungen zu finden. Der Instinkt soll entscheiden. Kehlen hat Topspieler und ist eine gut organisierte Mannschaft. Sie hatten in der 1.Halbzeit etwas mehr vom Spiel als wir, doch wir waren etwas gefährlicher. Camilo , der später eingewechselt wurde, war z.B. schwer zu verteidigen. Sie spielen gerne mit dem Ball. Es lief am Sonntag etwas mehr zu unseren Gunsten.

Harlingens neuer Trainer Constantino zum Sieg: „Wir hatten uns die ganze Woche über auf Kehlen vorbereitet wie auf jeden anderen Gegner auch. Ich hatte ihre letzten beiden Spiele analysiert und deutlich gemacht, was wichtig sein würde und wie wir dagegenhalten müssten, was wir mit und ohne Ball machen sollen. Das klappte in der Vorbereitung mal besser und mal schlechter, mein Gefühl vor dem Spiel war nicht gut. (...) Die Spieler haben mir bewiesen, dass ich unrecht hatte. Ich bin glücklich, dass sie eine Einstellung gezeigt haben, die phänomenal war. Es war sensationell wie sie spielten und vor allem wie sie verteidigten.

Ich möchte meinen Respekt an Kehlen und seinen Trainer aussprechen, dass sie nach der Niederlage so fair geblieben sind. Wir freuen uns, eine Runde weiter zu sein. Jetzt geht es aber gegen Christnach, wo wir so weitermachen müssen. Es ist nicht immer offensichtlich in der 2.Division so zu spielen, da die meisten Vereine nicht mitspielen wollen. Sie wollen verteidigen und punkten. Ich sagte vor dem Spiel, dass wenn wir verlieren sollten, dann aber in dem wir Fußball spielen. Wir dürften nicht verlieren, weil wir uns fürchteten, Pässe zu spielen. Man soll frei sein und spielen, um Spaß zu haben.“

Zwei frühe Tore ebneten Mertzig den Weg zum 2:1-Heimsieg gegen den Liga-Rivalen Diekirch. Richtig spannend ging es zwischen Pratzerthal-Redingen und Vianden zu, beides Kontrahenten aus dem 1.Bezirk der 2.Division. Die Schlussphase der regulären Spielzeit wurde zu einem wahren Wechselbad der Gefühle: in der 82.‘ glich der FC Orania aus und stand kurz vor der Verlängerung, als Ribeiro Rocha die Hausherren per Freistoß wieder in Führung bringen konnte (2:1, 87.‘). Doch quasi in letzter Sekunde schlug Sibilio mit dem 2:2 zurück (90.‘+6) und rettete die Gäste nicht nur in die Verlängerung, sondern sicherte ihnen in der 116.‘ sogar noch den Auswärtssieg mit seinem zweiten Tor zum 4:2 ab.

Den Vogel bzw. den FF Norden 02 abgeschossen hat Zweitdivisionär Red Black Luxemburg, der – zurück an alter Wirkungsstätte in Pfaffenthal – durch nicht weniger als fünf Tore von Saez Patiño seine eine Klasse höher spielenden Gäste mit sage und schreibe 7:2 abfertigte. Red Black-Trainer Rocha erklärte den hohen Sieg wie folgt:

Rocha: „haben die Zweikämpfe gewonnen und waren im Mittelfeld sehr gut“

„Es hat Freude bereitet, eine Runde weitergekommen zu sein. Es ist hochverdient, darüber dürfte es keine Diskussionen geben. Ich denke, Norden hat etwas rotiert, Stürmer Tiago (d.Red.: Rocha) war nicht dabei, doch auch uns fehlten verletzungsbedingt drei Schlüsselspieler. Ich denke auch nicht, dass Norden nach Ausreden gesucht hat, es ist immerhin eine Mannschaft aus der 1.Division. Ich selber würde nicht so viel wechseln, um am Ende zu riskieren, sieben Gegentore zu bekommen. Unsere Physis hatte einen Impakt, es lag wohl daran, dass wir gewonnen haben. Wir haben die Zweikämpfe gewonnen und waren im Mittelfeld sehr gut. (…)

Unser Sechzehnjähriger, der am Wochenende zuvor einen Hattrick erzielte, hat mit Abschlüssen und Vorlagen wieder geglänzt. Ich gratuliere meiner Mannschaft. Wir standen gut. Nordens erstes Tor ist eines, das so nie fallen darf und das zweite fangen wir uns aufgrund eines individuellen Fehlers eines Abwehrspieles, doch das ist Teil des Fußballs. Auch Norden hatte zwei solcher Fehler, die zu Gegentreffern führten. (…) Die Coupe FLF ist jedoch nur die Kirsche auf der Torte. Ich denke, die Meisterschaft bleibt für beide Mannschaften wichtiger. Ich wünsche Norden viel Glück in der Liga. Wir haben den Sieg gestern ausgekostet, doch jetzt konzentrieren wir uns bereits wieder auf die Begegnung am kommenden Sonntag gegen Ehleringen, das ist wichtig.“

Gasperich ist ein weiterer Underdog, der sich gegen eine höher spielende Mannschaft durchsetzte. Gegen Hosingen (D1) lag der FC Tricolore durch einen Doppelpack von Mmaee mit 0:2 in Rückstand, ehe man zur Aufholjagd blies. Dabei leisteten sich die Hauptstädter sogar den Luxus, kurz vor der Pause einen Elfmeter zu verschießen. In der Schlussviertelstunde gelang dann der Ausgleich, mit dem Gasperich sich die Verlängerung verdiente, wo einem schließlich durch Lukanu der Siegtreffer gelang. Ob Hosingen stark rotiert hatte, haben wir bei Trainer Pattison nachgefragt.

Pattison: „Ihr Spielplan war gut und erfolgreich, mein Glückwunsch geht an Gasperich“

„Wir haben quasi mit der gleichen Elf das letzte Spiel in Useldingen gewonnen, bis auf den Kapitän, der im Urlaub ist. Gasperich hat eine interessante Mannschaft auf dem Platz stehen, und sie haben das ganze Spiel betrachtet den Einsatz gezeigt, der notwendig ist, um ein Pokalspiel zu gewinnen. Auch ihr Spielplan war gut und erfolgreich, mein Glückwunsch geht an Gasperich!

Unsere Mannschaft ist hingegen schlecht aufgetreten, ohne Spielanlage und ohne Offensivaktionen. In der Defensive standen wir nicht als Mannschaft auf dem Platz und der Raum zwischen den Reihen war einfach zu groß. Ohne Einsatz und eine positive Denkweise kann man kein Spiel gewinnen, egal gegen welchen Gegner. Und da müssen wir uns alle hinterfragen, denn momentan geben wir dem Verein und unseren Anhängern nicht das zurück, was wir von ihnen bekommen.

Das nächste Spiel ist das Derby gegen Norden 02. Genau die Punkte, die uns fehlen, bringt Norden auf den Platz. Wenn wir dann nicht geschlossen als Mannschaft auftreten und ein anderes Gesicht zeigen, für den FCASH kämpfen und spielen, dann weiß ich schon jetzt, wer nach dem Spiel als Derbysieger vom Platz geht.“

In den Begegnungen zwischen Teams aus der 1.Division setzte sich Schieren knapp mit 1:0 in Grevenmacher durch, Useldingen behielt klar die Überhand beim CSO und Merl behauptete sich mit 2:1 gegen Medernach, die drei Treffer fielen dort allesamt zwischen der 26. und 35.Spielminute. Äußerst spannend gestaltete sich das Spiel der Ligarivalen Itzig und Echternach. Der Daring lag mit 3:0 Führung, ehe die Gastgeber sich bis zu 79.‘ auf 3:3 zurückkämpften um sich am Ende im Elfmeterschießen zu behaupten.

