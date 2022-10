Trio arbeitet wieder zusammen: Schönberg holt Schwarz Der Ex-Coach des TSV Karpfham bildet mit seinen beiden ehemaligen Schalding-Kameraden das neue Führungsgespann des Kreisklassisten

Beim SV Schalding-Heining arbeiteten Herbert Kern (49), Mario Walter (43) und Thomas Schwarz (40) bereits eng im Nachwuchsbereich zusammen. Der Inhaber eines großen Malerbetriebs war U19-Teammanager, Walter und Schwarz bildeten das Trainer-Duo der A-Junioren, die in der abgebrochene "Corona"-Spielzeit 2020 über die Quotienten-Regelung den Sprung in die Bayernliga packte. Während Kern schon vor geraumer Zeit wieder in verantwortungsvoller Position bei seinem Heimatverein TSV Schönberg tätig ist, hat auch Walter, der zwischenzeitlich beim SV Schalding-Heining Co-Trainer der Regionalliga-Mannschaft war, im Sommer den Weg zurück zu seinem früheren Klub, den er 2016 in die Kreisliga führte, gefunden. Nun wird auch Schwarz beim derzeitigen Rangsiebten der Kreisklasse Freyung angreifen.