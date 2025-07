Trio als Verstärkung, ein Zugang und ein Rückkehrer

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Zwei Ex-Cottbusser kommen zur Germania + mehr Erfahrung für die Torhüter

Lukas Bache und Erich Jeschke sind unsere Neuzugänge Nr. 4 und 5 diese Saison. Die beiden Defensivspieler wurden bei Energie Cottbus ausgebildet.

Lukas Bache stößt als Vierter im Bunde von Ahrensfelde nach Schöneiche. Vor seiner Zeit bei Grün-Weiß schnürte er auch schon für unseren künftigen Liga-Konkurrenten Ludwigsfelde die Schuhe.

Aus der Oberliga Süd kommt Erich Jeschke, er spielte viele Jahre beim VfB Krieschow in der 5. höchsten Spielklasse. Nun verschlägt es ihn durch Umzug Richtung Berliner Speckgürtel zu unserer SVG.

Niklaas Seifahrt stößt von Eintracht Mahlsdorf zu uns und ist somit unser 6. Zugang der Saison.

Nach einer erfolgreichen Saison mit den Mahlsdorfern, bringt „Seife“ ordentlich Erfahrung in die Torhüter-Reihen der Germania. Vor seiner Zeit in Berlin, spielte er bereits für Einheit Bernau in der Brandenburgliga.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++

VfL Nauen

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Wir möchten euch unseren nächsten Neuzugang vorstellen. Julian Krause wechselt vom Bredower SV 47 zu uns in die Funkstadt. Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, „Jule“ zum VfL zu holen. Der technisch, sowie durch seine Spielintelligenz zu überzeugen weis. „Ich freue mich auf die neue Saison und möchte mit dem Team das bestmögliche herausholen“, sagte Julian auf die Frage nach seinen Zielen für die neue Saison. Herzlich willkommen in der Funkstadt Julian. Auf eine schöne, gemeinsame Zeit.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

+++