Trinks verstärkt die Offensive

Trinks bringt eine beeindruckende fußballerische Vita mit. In seiner Jugend wurde er in der renommierten Knappenschmiede des FC Schalke 04 ausgebildet, bevor er über den Chemnitzer FC zurück in die Heimat wechselte. Bereits in jungen Jahren sammelte er Regionalliga-Erfahrung beim VfB Auerbach 1906. In der Saison 2021/2022 spielte er ein Jahr in der Thüringenliga für den SV Ehrenhain, gemeinsam mit den heutigen Weidaern Christopher Lehmann und Oliver Peuker, die sich ebenfalls sehr über den Wechsel freuten. Seit dem Sommer 2022 war Björn Trinks fester Bestandteil des VfB Empor Glauchau. Mit 19 Einsätzen hatte er Anteil am Aufstieg der Sachsen in die Oberliga. Nun zieht es den Offensivmann erneut nach Thüringen.

Seinen Wechsel nach Weida erklärt Trinks so: „Ich bin mit Nick bereits seit zwei Jahren in Kontakt. Da ich aktuell in Werdau wohne, meine Freundin aus Thüringen stammt und wir in ihre Heimat zurückkehren möchten, war die Option auf dem Roten Hügel für mich sehr attraktiv. Das sportliche Konzept, die Perspektive und nicht zuletzt meine alten Weggefährten haben mich schnell überzeugt. Ich freue mich auf das neue Kapitel.“