Trinks erlöst Weida

Die permanente Überlegenheit konnte der Gastgeber nicht nutzen. Immer wieder scheiterte man an den gut gestaffelten Gästen und der eigenen hohen Fehlpassquote. So hatte Büßleben die erste gute Chance. Gegen den schnellen Erik Tschirschky musste Weidas Torwart Niclas Burkhardt retten. Nach einem Peuker-Freistoß schoss Till Schöneich am Gästetor vorbei. Dann ein Solo von Oliver Peuker, den nachfolgenden Schuss von Ilja Sevcuks hielt Torwart Geißler. Lehmanns scharfe Eingabe fand in der Mitte keinen Abnehmer. Kurz vor der Pause ein gefährlicher 22-Meter-Schuss von Sevcuks, den der Gästekeeper über die Latte lenkte. So blieb der ersten Durchgang torlos.

Weida wechselte zur Pause. Jeremy Meinhardt kam für den angeschlagenen Diego Pohl. Im Verlaufe der zweiten Halbzeit wurden auch noch Maximilian Dörlitz und Björn Trinks eingewechselt. Letzterer sollte dann das Spiel spät entscheiden. Der Gast wurde nun mutiger und sah, das an diesem Tag etwas zu holen war. Kreisches Schuss wehrte Burkhardt ab. Der Weidaer Torhüter agierte oft weit vor seinem Kasten und war Weidas erste Aufbaustation. Ansonsten tat sich nicht viel. Der FC Thüringen spielte zu wenig über die Flügel, um die Abwehr der Büßlebener aufzureißen. Als die Angriffe dann über die rechte Seite über Hugh Graham liefen, wurde es gefährlicher. Zwei Freistöße von Peuker vom rechten Strafraumeck brachten aber noch nicht die Erlösung. Die folgte dann in MInute 88. Spielminute. Der eingewechslte Björn Trinks kam im Strafraum an den Ball und ließ Torwart Geißler mit einem trockenen Schuss in die kurze Ecke keine Abwehrmöglichkeit.

Fazit: Ein später Arbeitssieg der Weidaer Mannschaft, es war der dritte Punktedreier in Folge. Der FC Thüringen liegt nun auf Platz 4. Für den Aufsteiger aus Büßleben war es sehr bitter, denn man stand kurz vor einem unerwarteten Punktgewinn. Am kommenden Sonnabend steigt dann das nächste Derby. Weida gastiert bei Blau-Weiß Neustadt, das am Freitagabend sicher und klar mit 4:0 in Saalfeld gewann. Eine sehr schwere Auswärtsaufgabe für die Penzel-Elf.