Trinks erlöst Weida

Der Aufsteiger startete mit einem 2:2 gegen Fahner Höhe gut in die Saison, musste dann aber zwei 0:2-Niederlagen hinnehmen. Weida war mit den beiden Derbysiegen gegen Wismut Gera und in Schleiz auf Kurs.
BERICHT von Volker Georgius // FC Thüringen Weida
Weida wechselte zur Pause. Jeremy Meinhardt kam für den angeschlagenen Diego Pohl. Im Verlaufe der zweiten Halbzeit wurden auch noch Maximilian Dörlitz und Björn Trinks eingewechselt. Letzterer sollte dann das Spiel spät entscheiden. Der Gast wurde nun mutiger und sah, das an diesem Tag etwas zu holen war. Kreisches Schuss wehrte Burkhardt ab. Der Weidaer Torhüter agierte oft weit vor seinem Kasten und war Weidas erste Aufbaustation. Ansonsten tat sich nicht viel. Der FC Thüringen spielte zu wenig über die Flügel, um die Abwehr der Büßlebener aufzureißen. Als die Angriffe dann über die rechte Seite über Hugh Graham liefen, wurde es gefährlicher. Zwei Freistöße von Peuker vom rechten Strafraumeck brachten aber noch nicht die Erlösung. Die folgte dann in MInute 88. Spielminute. Der eingewechslte Björn Trinks kam im Strafraum an den Ball und ließ Torwart Geißler mit einem trockenen Schuss in die kurze Ecke keine Abwehrmöglichkeit.
Fazit: Ein später Arbeitssieg der Weidaer Mannschaft, es war der dritte Punktedreier in Folge. Der FC Thüringen liegt nun auf Platz 4. Für den Aufsteiger aus Büßleben war es sehr bitter, denn man stand kurz vor einem unerwarteten Punktgewinn. Am kommenden Sonnabend steigt dann das nächste Derby. Weida gastiert bei Blau-Weiß Neustadt, das am Freitagabend sicher und klar mit 4:0 in Saalfeld gewann. Eine sehr schwere Auswärtsaufgabe für die Penzel-Elf.