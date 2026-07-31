Trinkpausen und Hitzeschutz

Bei Hitze sollte die Abkühlung auf dem Platz nicht weit entfernt liegen. – Foto: Hanno Bode/imago

Region. Die Hitze ist zurück in Rheinland-Pfalz, auch für das kommende Wochenende werden vielerorts Temperaturen über 30 Grad erwartet. Dem Amateurfußball steht also nicht nur sportlich ein heißer Auftakt in die neue Saison bevor. Zum Schutz der Spieler und Zuschauer gibt der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) Empfehlungen vor. Die Präventionsmaßnahmen sollten ab 30 Grad angewendet werden. Ab 40 Grad sollten laut Verband „zwingend“ keine Spiele und Trainingseinheiten stattfinden.