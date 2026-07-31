Trinkpausen und Hitzeschutz

Region. Die Hitze ist zurück in Rheinland-Pfalz, auch für das kommende Wochenende werden vielerorts Temperaturen über 30 Grad erwartet. Dem Amateurfußball steht also nicht nur sportlich ein heißer Auftakt in die neue Saison bevor. Zum Schutz der Spieler und Zuschauer gibt der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) Empfehlungen vor. Die Präventionsmaßnahmen sollten ab 30 Grad angewendet werden. Ab 40 Grad sollten laut Verband „zwingend“ keine Spiele und Trainingseinheiten stattfinden.
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Verpflichtende Regeln bestehen für die kommenden Tage nicht, wie der stellvertretende Abteilungsleiter für den Spielbetrieb im SWFV, Sascha Fischer, auf Nachfrage bestätigt. Dies gilt auch für das offizielle Eröffnungsspiel zwischen dem FV Dudenhofen und Arminia Ludwigshafen in der Verbandsliga, das der Verband am Freitag (19 Uhr) auf YouTube überträgt, sowie für das Nachbarschaftsduell zwischen der SG Hüffelsheim und Alemannia Waldalgesheim.
Den Zuschauern empfiehlt der Verband, sich mit heller Kopfbedeckung und Schirmen vor Hitze und Sonne zu schützen. Den Spielern werden Maßnahmen zum „Pre-Cooling“ (Abkühlung mit Wasser), kalte Getränke und adäquate Kleidung nahegelegt. Torhüter können sich auch mit einer Kappe schützen. Für alle Seiten gilt: viel trinken.
An die Schiedsrichter gibt der Verband ebenfalls Leitlinien heraus. Ab „26, 27 Grad“, so Sascha Fischer, sollen sie pro Halbzeit eine Trinkpause anordnen. Bei hoher Sonneneinstrahlung ist diese auch bei geringeren Temperaturen möglich. Ein Zeitraum für diese Unterbrechungen ist anders als bei der WM nicht vorgeschrieben.
Bei über 35 Grad empfiehlt der Verband Spielverlegungen in die Morgen- oder Abendstunden. Eine generelle Verlegung für alle Partien ist für das kommende Wochenende nicht vorgesehen. „Viele Sportplätze sind ausgelastet“, führt Fischer aus. „Das hätte auch Auswirkungen auf den Jugendspielbetrieb oder Trainingseinheiten.“ Grundsätzlich besteht die Möglichkeit für alle Vereine, sich auf einen neuen Termin zu einigen und eine Verlegung zu beantragen.
Für Fußball bei (Hitze-)Gewitter stellt der Verband ebenfalls Leitlinien bereit. Generell entscheidet der Schiedsrichter vor Ort über eine mögliche Absage. Schlägt im Umkreis von zehn Kilometern Entfernung ein Blitz ein, müssen die Beteiligten den Platz derweil sofort verlassen.