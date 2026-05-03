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Trinkpause als Wendepunkt: FC Hauingen dreht Spiel gegen SV Herten
FC Zell biegt Auswärtsspiel um und erobert den zweiten Tabellenplatz
von Werner Hornig (BZ) · Heute, 19:11 Uhr · 0 Leser
„Keine Ruhe mehr“: Massimo De Franco (links, SV Herten) mit Yves-Ludwig Jaenisch, der mit Hauingen 4:2 gewann. | Foto: Gerd Gründl
Während die Waldhauser im Abstiegskampf einen wichtigen Sieg feierten, verpassten es die Schönauer, ihren vierten Tabellenrang abzusichern. Die Top-Vier-Platzierung könnte vor den letzten sechs Saisonspielen nochmal ernsthaft in Gefahr geraten. Die Enttäuschung im Lager der Gäste war groß. „Diese Niederlage ärgert mich mehr als das verlorene Halbfinale an selber Stelle“, sagte FCS-Trainer Manfred Knobel.
Die Hausherren nahmen nach einer ausgeglichenen Anfangsphase spätestens mit der 1:0-Führung nach elf Minuten das Zepter in ihre Hand. Wie schon im Pokalspiel vier Wochen zuvor war Waldhaus die aktivere Mannschaft, hatte spätestens mit dem 2:0 kurz vor der Pause (41.) durch Doppelpacker Luca Lemke das Momentum auf seiner Seite. Nach der Pause dasselbe Bild. Die Gastgeber blieben auf dem Gaspedal, bauten ihre Führung auf 4:0 aus, wobei sie noch zweimal das Aluminium trafen. „Im Kollektiv haben wir es gut gemacht und so gut wie nichts zugelassen“, zog Waldhaus-Trainer Oliver Baumgartner zufrieden sein Spielfazit.
Tore: 1:0, 2:0 beide Lemke (11., 41.), 3:0 Y. Rüd (51.), 4:0 L. Schäfer (88.).