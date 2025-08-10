Tringenstein/O. verhilft Ambach zur Platz eins

Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg haben die SG Ambach und der SSV Dillenburg ihre Siege vom ersten Spieltag mit weiteren Erfolgen in Runde Nummer zwei veredelt. Der neue Spitzenreiter SG Ambach bekam dabei Schützenhilfe von der SG Tringenstein/Oberndorf, die am Samstag gegen den SV Oberscheld 2:2 spielte. Das Top-Duell zwischen dem SSV Dillenburg und dem SSV Langenaubach endete 2:1.