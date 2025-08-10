 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligabericht
Szene aus dem Spiel SG Tringenstein/Oberndorf - SV Oberscheld: Patrit Nue (l.) von der SG Tringenstein/Oberndorf kommt gegen Tim Firmenich vom SV Oberscheld zum Abschluss. © Lorenz Pietzsch
Tringenstein/O. verhilft Ambach zur Platz eins

Teaser KLB DILLENBURG: +++ Führungswechsel in der Fußball-B-Liga Dillenburg: Nur die SG Ambach und Top-Spiel-Sieger SSV Dillenburg veredelten ihren ersten Sieg mit einem zweiten +++

Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg haben die SG Ambach und der SSV Dillenburg ihre Siege vom ersten Spieltag mit weiteren Erfolgen in Runde Nummer zwei veredelt. Der neue Spitzenreiter SG Ambach bekam dabei Schützenhilfe von der SG Tringenstein/Oberndorf, die am Samstag gegen den SV Oberscheld 2:2 spielte. Das Top-Duell zwischen dem SSV Dillenburg und dem SSV Langenaubach endete 2:1.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

