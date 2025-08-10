Tringenstein/O. verhilft Ambach zur Platz eins

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Dillenburg. In der Fußball-B-Liga Dillenburg haben die SG Ambach und der SSV Dillenburg ihre Siege vom ersten Spieltag mit weiteren Erfolgen in Runde Nummer zwei veredelt. Der neue Spitzenreiter SG Ambach bekam dabei Schützenhilfe von der SG Tringenstein/Oberndorf, die am Samstag gegen den SV Oberscheld 2:2 spielte. Das Top-Duell zwischen dem SSV Dillenburg und dem SSV Langenaubach endete 2:1.