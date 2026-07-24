Trikotversteigerung: Rund 4.400 Euro für den guten Zweck Die Versteigerung der Matchworn-Trikots aus dem Testspiel zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Borussia Dortmund am 18. Juli 2026 hat einen Erlös von knapp 4.400 Euro erzielt. von RWO · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

RWO-Trikots wurden versteigert – Foto: Lothar Malyga

Nach Abzug aller anfallenden Kosten kommt der verbleibende Betrag vollständig vier gemeinnützigen Institutionen aus Oberhausen zugute. Ein Teil der Erlöse wird auf Initiative von Jürgen Sobel, Oberhausens „Mister Handball“ sowie langjährigem Partner, Freund und Gönner der Kleeblätter, an das Kinder- und Jugendhospiz Möwennest gespendet.

Soziale Projekte werden gefördert Auch Robert Dahl, Betreiber und Eigentümer von Karls Erlebnisdorf, unterstützt mit seinem Anteil das Gerhard-Tersteegen-Institut, das sich in Oberhausen für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe engagiert. Der dritte Teil der Spendensumme geht an den Stadtsportbund Oberhausen. Darüber freut sich insbesondere Axel Schmiemann von Uhren Schmiemann, der die Unterstützung dieser wichtigen Einrichtung begleitet.