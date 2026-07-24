Trikotversteigerung: Rund 4.400 Euro für den guten Zweck

Nach Abzug aller anfallenden Kosten kommt der verbleibende Betrag vollständig vier gemeinnützigen Institutionen aus Oberhausen zugute. Ein Teil der Erlöse wird auf Initiative von Jürgen Sobel, Oberhausens „Mister Handball“ sowie langjährigem Partner, Freund und Gönner der Kleeblätter, an das Kinder- und Jugendhospiz Möwennest gespendet.
Auch Robert Dahl, Betreiber und Eigentümer von Karls Erlebnisdorf, unterstützt mit seinem Anteil das Gerhard-Tersteegen-Institut, das sich in Oberhausen für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe engagiert.
Der dritte Teil der Spendensumme geht an den Stadtsportbund Oberhausen. Darüber freut sich insbesondere Axel Schmiemann von Uhren Schmiemann, der die Unterstützung dieser wichtigen Einrichtung begleitet.
Darüber hinaus setzen Rot-Weiß Oberhausen und die Rot-Weiße Ader e.V. ihr Engagement für das Friedensdorf International fort. Stellvertretend für den Verein nimmt Daniel Pyszny den entsprechenden Spendenerlös entgegen.
Rot-Weiß Oberhausen bedankt sich herzlich bei allen Fans und Unterstützern, die sich an der Versteigerung beteiligt haben. Mit ihren Geboten haben sie nicht nur die Chance auf ein einzigartiges Matchworn-Trikot erhalten, sondern vor allem dazu beigetragen, wichtige soziale
Projekte in Oberhausen nachhaltig zu fördern