Trikotsponsor für nur 1925 Euro: SpVgg Unterhaching startet Jubiläums-Gewinnspiel

Unterhaching – Nach dem Abstieg in die Regionalliga rollt bei der SpVgg Unterhaching wieder der Ball. Neben den neuen Spielern verändert sich auch das Trikot der Hachinger. Bei der Wahl des neuen Rückensponsors greifen die Vorstädter auf eine ungewöhnliche Methode zurück. Wer für die Saison 2025/26 den Rücken der Hachinger ziert, wird per Los bestimmt.

Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 30. Juli 2025. Der Verein erhofft sich dabei eine Win-win-Situation. Während der Spielvereinigung Einnahmen winken, schafft der Verein Partnern und Fans ein attraktives Sponsoringangebot. Aktuell hat Unterhaching 23 der 90 Minuten verkauft (Stand: 21. Juli, 2025). Ein solches Rückensponsoring ist in Deutschland ein Novum. Das Sponsoringkonzept 89+1 nutzen dagegen viele Vereine. Neben Klubs aus ganz Deutschland, wie Lok Leipzig oder der KFC Uerdingen, bieten auch die Frauen des FC Ingolstadt oder der Stadtrivale 1860 München ähnliche Aktionen an.

Auch die Teilnehmer, die nicht gewinnen, gehen bei der Verlosung nicht leer aus. Die Anzahl der Lose orientiert sich dabei an die 90 Spielminuten. Mit jedem Los lässt sich somit eine Spielminute erwerben. Die gekaufte Minute entspricht dabei der Losnummer. Erzielt die SpVgg Unterhaching in der neuen Spielzeit ein Tor, erscheint bei der Tormitteilung auf Social Media der Namen des jeweiligen Sponsors, der die Minute gekauft hat. Des Weiteren erhalten alle Teilnehmer zwei Dauerkarten für die Saison 2025/26, eine Einladung zu einem großen Sponsorenabend und das neue Jubiläumstrikot der Vorstädter.

Noch ohne neuen Rückensponsor startet die Mannschaft von Trainer Sven Bender am 22. Juli im Totopokal in die neue Spielzeit. Gegner ist der Kreisligist TSV Karpfham. Auch wenn die Favoritenrolle klar bei Unterhaching liegt, will sich der Kreisligist teuer verkaufen. Am Samstag erfolgt bei der DJK Vilzing der Start in die neue Regionalligasaison. Eine Woche später steht dann im Hachinger Sportpark gegen die SpVgg Ansbach das erste Heimspiel der Saison an. (ng)