Trikotaktion von Wolf: SV Bischofsmais der strahlende Gewinner

Eure Mannschaftstrikots waren nach der langen Winterpause einfach nicht mehr up-to-date? Genau deshalb verloste das Bauunternehmen Wolf System gemeinsam mit FuPa einen Trikotsatz von FuPa-Partner uhlsport für die neue Saison. Viele Vereine in Niederbayern nahmen an dieser Verlosung teil und die Losfee zog schließlich die A-Jugendmannschaft des SV Bischofsmais als strahlenden Gewinner.
"Die Freude über den Gewinn des neuen Trikotsatzes ist bei unseren A-Junioren riesengroß. Wir bedanken uns herzlich bei Wolf System und FuPa für diese tolle Aktion und die großzügige Unterstützung. Die neuen Trikots in den Vereinsfarben gelb und schwarz kommen genau passend für das neu gemeldete A-Junioren-Team des SVB in der Saison 2026/27. Besonders freuen wir uns, mit Wolf System einen attraktiven Ausbildungsbetrieb aus der Region auf der Brust präsentieren zu dürfen", so Andi Weiherer, Jugendtrainer des SV Bischofsmais.
Georg Wenzl, Geschäftsführer von Wolf System, ist ebenfalls glücklich über die Aktion: "Gemeinsam mit FuPa haben wir ein Gewinnspiel für Amateurvereine gestartet – denn die Unterstützung des Amateursports liegt uns am Herzen. Besonders schön ist es für uns, dass wir der Jugendmannschaft des SV Bischofsmais mit einem neuen Trikotsatz eine echte Freude bereiten konnten. Wir wünschen euch viel Erfolg und Spaß mit den neuen Outfits!"