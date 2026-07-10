Trikotaktion von Wolf: SV Bischofsmais der strahlende Gewinner Das Bauunternehmen Wolf System aus Osterhofen unterstützte in einer Aktion mit FuPa einen Verein in Niederbayern mit einem individualisierten Trikotsatz von FuPa-Partner uhlsport von Redaktion · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Freuten sich bei der Trikotübergabe mit Trainer Andi Weiherer (mi.) und den Spielern Elias (vorne li.) und Samuel (vorne re.): Georg Wenzl (Geschäftsführer Wolf System / re.) und Michael Eder (Sales FuPa / li.). – Foto: FuPa

Eure Mannschaftstrikots waren nach der langen Winterpause einfach nicht mehr up-to-date? Genau deshalb verloste das Bauunternehmen Wolf System gemeinsam mit FuPa einen Trikotsatz von FuPa-Partner uhlsport für die neue Saison. Viele Vereine in Niederbayern nahmen an dieser Verlosung teil und die Losfee zog schließlich die A-Jugendmannschaft des SV Bischofsmais als strahlenden Gewinner.

"Die Freude über den Gewinn des neuen Trikotsatzes ist bei unseren A-Junioren riesengroß. Wir bedanken uns herzlich bei Wolf System und FuPa für diese tolle Aktion und die großzügige Unterstützung. Die neuen Trikots in den Vereinsfarben gelb und schwarz kommen genau passend für das neu gemeldete A-Junioren-Team des SVB in der Saison 2026/27. Besonders freuen wir uns, mit Wolf System einen attraktiven Ausbildungsbetrieb aus der Region auf der Brust präsentieren zu dürfen", so Andi Weiherer, Jugendtrainer des SV Bischofsmais.





