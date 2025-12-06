Nach der eigentlich glasklaren Notbremse war Takero Itois Trikot nicht mehr zu gebrauchen. – Foto: Chiara Puci / TSV Schott Mainz

Trikot zerrissen? Egal, weiterspielen Schott Mainz ist beim 0:1 auf Augenhöhe mit Spitzenreiter Freiberg +++ Ärger um Nicht-Notbremse +++ Horozovic geht zum Saisonende

Es bleibt eine Saison im Konjunktiv für den TSV Schott Mainz. Was, wenn ein weniger überforderter Unparteiischer das Duell Letzter gegen Erster in der Regionalliga geleitet hätte? Was, wenn der Aufsteiger von Spieltag eins an so gallig und geschlossen gespielt hätte wie beim unglücklichen 0:1 (0:1) gegen den SGV Freiberg?

Für das letzte halbe Jahr von Cheftrainer Samuel Horozovic lassen die letzten vier Wochen vor dieser Winterpause jedenfalls einiges erhoffen. „Die Emotionalität, die Intensität – das hat richtig Spaß gemacht“, sagt Kapitän Jost Mairose, „vom Gefühl her war es ein total ausgeglichenes Spiel.“ Ein „Riesen-Kompliment“ speziell für Halbzeit zwei kommt von Gäste-Coach Kushtrim Lushtaku, „ihr habt sehr kampfbetont und männlich gespielt, mit klaren Abläufen“. „Mit dieser Emotionalität wollen wir in die Rest-Rückrunde starten“, sagt Horozovic. Heute, 14:00 Uhr TSV Schott Mainz Schott Mainz SGV Freiberg Freiberg 0 1 Abpfiff + Video

Das Spiel hatte zwei Schlüsselszenen. Erst spielt Schott-Verteidiger Nils Gans den Ball vor dem eigenen Tor quer – und unbedrängt Matt-Brahan Zie in die Füße, der fast schon aufreizend umständlich das leere Tor trifft (15.). Nach 35 Minuten erfolgt auf der Gegenseite der Trikottest. Takero Itoi wickelt sich um den Gegenspieler, ist vorbei, könnte frei aufs Tor laufen, wird umgerissen. Das Urteil von Mathias Heilig: Weiterspielen. Daran änderte auch das zerrissene Jersey des Mainzers nichts, das im Übrigen bis zum Seitenwechsel vom Schiri-Trio unbemerkt blieb. Die Mainzer reagierten nach einem engen, taktisch geprägten ersten Durchgang auf Augenhöhe wütend, ohne die Struktur zu verlieren. Mit seiner fulminanten Pausen-Ansprache, die auch im Trainerbüro nebenan die Wände wackeln ließ, hatte Daniel Bohl gewiss seinen Anteil. Itoi nach Freistoß an den Außenpfosten (47.), Sean Horozovic mit per Kopfabwehr bereinigtem 22-Meter-Knaller (70.) und Shako Onangolo, der nach einer Freistoßflanke volley aus kompliziertem Winkel das leere Tor deutlich verfehlte (85.), hatten die dicksten Chancen. Der SGV ließ zwei Matchbälle aus und hangelte sich am Ende in Überzahl – Bohl war im Eifer des Gefechts etwas zu deftig eingestiegen (79.) – zur Wintermeisterschaft.