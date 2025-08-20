 2025-08-20T04:22:19.839Z

Ligabericht
Zunächst ebenfalls in Weiß gehüllt müssen die Spieler des RSV Büblingshausen (h.) im Derby gegen den SC Münchholzhausen/Dutenhofen kurz vor Anpfiff noch mal die Trikots tauschen. © Isabel Althof
Trikot-Gate? Wetzlarer Stadt-Derby sorgt für Verwirrung

Teaser KOL WEST: +++ Beide in Weiß? Das kann nicht sein! Beim Fußball-Kreisoberliga-Derby zwischen dem RSV Büblingshausen und dem SC Münchholzhausen/Dutenhofen gibt es Verwirrung +++

KOL West
Münchholzh/Dutenh.
RSV Büblingsh.

Wetzlar. Erst staunten die Zuschauer nicht schlecht, dann legte auch Schiedsrichter Bishar Jacob sein Veto ein. Kurz zuvor waren im Derby der Fußball-Kreisoberliga West zwischen dem RSV Büblingshausen und dem SC Münchholzhausen/Dutenhofen beide Mannschaften auf den Platz gekommen – und das beide im weißen Gewand. Nicht nur für die Augen ein Graus, sondern auch im Sinne des Regelwerks nicht konform.So schickte Jacob den RSV als Heimmannschaft noch mal zurück in die Kabine, um sich umzuziehen. Doch wie kann so etwas überhaupt passieren? Normalerweise gibt es doch klare Absprachen? An diese hielten sich laut eigener Aussage auch die Büblingshäuser, die die Gäste anhand einer Abfrage unter allen Vereinen aus den vergangenen Jahren komplett in Schwarz erwartet hatten.

