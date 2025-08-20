Trikot-Gate? Wetzlarer Stadt-Derby sorgt für Verwirrung

Wetzlar. Erst staunten die Zuschauer nicht schlecht, dann legte auch Schiedsrichter Bishar Jacob sein Veto ein. Kurz zuvor waren im Derby der Fußball-Kreisoberliga West zwischen dem RSV Büblingshausen und dem SC Münchholzhausen/Dutenhofen beide Mannschaften auf den Platz gekommen – und das beide im weißen Gewand. Nicht nur für die Augen ein Graus, sondern auch im Sinne des Regelwerks nicht konform.So schickte Jacob den RSV als Heimmannschaft noch mal zurück in die Kabine, um sich umzuziehen. Doch wie kann so etwas überhaupt passieren? Normalerweise gibt es doch klare Absprachen? An diese hielten sich laut eigener Aussage auch die Büblingshäuser, die die Gäste anhand einer Abfrage unter allen Vereinen aus den vergangenen Jahren komplett in Schwarz erwartet hatten.