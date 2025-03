Trikot fehlt, Tore fehlen, Torjäger fehlt nächste Woche

Hildburghausen hatte insgesamt sieben Akteure auf dem Spielberichtsbogen eingetragen, darunter auch nach langer Verletzung William Simon und Martin Schleicher. Aber ihr Einsatz käme wohl noch zu früh. Trotz dieser guten Personalsituation liefen dann aber nur zehn Akteure der Gastgeber auf. Die Zuschauer rieben sich die Augen. Was ist denn hier heute los? Die Erklärung war recht einfach. Das Trikot für den Mann mit der Rückennummer 21 war noch unten im Sportlerheim. Und so musste Tristan Rüffer warten, bis es sein verletzter Mannschaftskollege Konstantin Brückner sein Spielertrikot mitbrachte.

Wenn Hildburghausen und Steinach aufeinandertreffen, gibt es natürlich immer rassige Zweikämpfe auf dem Feld. Dies war dieses Mal nicht anders. Schiedsrichter Jan Weltzien musste viele knifflige Situationen entscheiden. Insgesamt zeigte der Mann aus Suhl sieben Verwarnungen. Davon sechs Gelbe Karten in den letzten 30 Minuten einschließlich nach Spielschluss. Nur eine Verwarnung gab es in der ersten Halbzeit. Und dies war eine mit Folgen. Denn diese sah Torjäger Max Schneider, der nach einem weiteren Foul nach einer guten Stunde mit der Ampelkarte vom Platz musste und nun seiner Elf im nächsten Spiel fehlt. Dass am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz in Hildburghausen keine Tore fielen, war auch ein Verdienst der beiden Keeper. Julius Geyling (Hildburghausen) und Pascal Neuber (Steinach) konnten sich mehrfach auszeichnen und nach 90 Minuten mit der Note Eins vom Feld.

Die ersten Offensivaktionen mit guten Abschlüssen verzeichnet die Platzhirsche. Hier war "Dreifach-Max" beteiligt, denn über Max Kupfer und Max Andersch gab es den Abschluss von Max Schneider. Den Nachschuss feuerte Sandro Eichhorn ab. Nach der Eingabe von Max Andersch hatten wenig später erneut Maximilian Schneider das Führungstor auf dem Fuß, aber Pascal Neuber war auf dem Posten. Beim Abschluss von Louis Kreußel – der Winterneuzugang kickte das erste Mal von Anfang an – klärte Neuber mit starker Fußabwehr. Auch den Kopfball von Max Schneider nach einem ruhenden Ball parierte der 08-Keeper im großen Stile. Und bei der Doppelchance (36.) durch Louis Kreußel und Sandro Eichhorn war der Gästekeeper nicht zu bezwingen. Auf Seiten der Gäste waren es zwei Standards, die für höchste Torgefahr sorgten. Einen Freistoß von Dominik Lorenz aus 17 Metern Richtung oberes Kreuzeck fischte Torwart Julius Geyling aus dem Winkel. Und der Freistoßball vom gleichen Schützen als letzte Aktion im ersten Durchgang landete auf der Querlatte.

Auch im zweiten Durchgang waren die Keeper nicht zu überwinden. Für die Gäste hatte Niklas Winter 72 Sekunden nach seiner Einwechslung die Führung auf dem Schlappen. Aber da war ja noch Julius Geyling. Mit einem Mann mehr erarbeiteten sich dann die Steinach durch viele Ballstafetten über die hintere Reihe ein Plus an Ballbesitz. Aber die gefährlichen Räume in der Offensive bespielten sie nun zu wenig.