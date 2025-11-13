Triftshäuser überragt ‒ Grünwald im Aufstiegsrennen angekommen

Mit einem 4:1 (3:1)-Sieg im Nachholspiel beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen hat sich der TSV Grünwald endgültig im Aufstiegsrennen der Landesliga Südost zurückgemeldet. Riesenanteil am Erfolg hatte mit dem dreifachen Torschützen Felix Triftshäuser ausgerechnet ein Spieler, der zuletzt am 6. September in der Startelf stand, danach nur mehr vier Kurzeinsätze bestritt. Und auch diesmal wäre er eigentlich gar nicht von Beginn an vorgesehen gewesen. Er kam nur zum Zug, weil David Lucksch aus familiären Gründen fehlte. Doch dann war Triftshäuser zur Stelle, und das auch noch in ungewohnter Rolle, nämlich im rechten Mittelfeld statt als linker Verteidiger. „Er hat die Position angenommen, unermüdlich gearbeitet und gezeigt, dass Mentalität mehr zählt als Statistik“, lobte Trainer Sebastian Koch den 20-Jährigen, und zwar nicht nur für dessen furiosen Auftritt: „In den letzten Wochen hatte er kaum Spielzeit, stand aber nie auf der Bremse, hat weiter hart gearbeitet und sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Heute bekam er seine Chance und hat sie eindrucksvoll genutzt.“