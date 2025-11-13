Triftshäuser überragt ‒ Grünwald im Aufstiegsrennen angekommen

Felix Triftshäuser erzielt drei Tore beim 4:1-Erfolg gegen Garmisch-Partenkirchen und rückt für den TSV ins Rampenlicht.
Mit einem 4:1 (3:1)-Sieg im Nachholspiel beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen hat sich der TSV Grünwald endgültig im Aufstiegsrennen der Landesliga Südost zurückgemeldet. Riesenanteil am Erfolg hatte mit dem dreifachen Torschützen Felix Triftshäuser ausgerechnet ein Spieler, der zuletzt am 6. September in der Startelf stand, danach nur mehr vier Kurzeinsätze bestritt. Und auch diesmal wäre er eigentlich gar nicht von Beginn an vorgesehen gewesen. Er kam nur zum Zug, weil David Lucksch aus familiären Gründen fehlte. Doch dann war Triftshäuser zur Stelle, und das auch noch in ungewohnter Rolle, nämlich im rechten Mittelfeld statt als linker Verteidiger. „Er hat die Position angenommen, unermüdlich gearbeitet und gezeigt, dass Mentalität mehr zählt als Statistik“, lobte Trainer Sebastian Koch den 20-Jährigen, und zwar nicht nur für dessen furiosen Auftritt: „In den letzten Wochen hatte er kaum Spielzeit, stand aber nie auf der Bremse, hat weiter hart gearbeitet und sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Heute bekam er seine Chance und hat sie eindrucksvoll genutzt.“
Zunächst war aber der Vorletzte aus Garmisch am Zug, für den Jonas Poniewaz die Führung erzielte (21.). „Da waren wir brutal offen“, gab Koch zu, der mit der Anfangsphase ohnehin unzufrieden war: „Wir haben schwer ins Spiel gefunden. Die ersten 20 Minuten waren nicht das, was wir uns vorgenommen hatten: zu passiv, zu unkonzentriert, zu viele Fehler. Folgerichtig kassierten wir das Gegentor.“ Doch die Reaktion gefiel dem Coach umso mehr: „Genau in solchen Momenten zeigt sich, woraus diese Mannschaft besteht: Charakter, Wille und unbändiger Kampfgeist. Binnen drei Minuten, haben wir das Spiel komplett gedreht.“ Tritfshäuser glich nach einer Flanke von Marcel Kosuch aus (28.), Michael Hutterer traf nach einem tollen Angriff über Kosuch und Daniel Leugner, den er selbst eingeleitet hatte, zum 1:2 (29.), dann war wieder Triftshäuser an der Reihe, diesmal nach schöner Vorarbeit von Leugner und Laris Stjepanovic (30.). Triftshäusers dritter Streich, bei dem er einen Fehler der Garmischer dank guter Antizipation ausnutzte (50.), bedeutete die Entscheidung. „Danach haben wir nichts mehr anbrennen lassen“, freute sich Koch.