Trifft Lukas Trier auf Ex-Profi Traoré?

DJK Neuss-Gnadental – 1. FC Wülfrath. So richtig Fuß gefasst haben die beiden Aufsteiger in der Landesliga (Gruppe 1) noch nicht. Die DJK ist mit 12 Punkten Zwölfter, Wülfrath belegt mit acht Zählern einen Abstiegsplatz (16.). Angepfiffen wird das Kellerduell am Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Sportplatz Nixhütter Weg.

Ähnlich wie beim FCW stehen auch im Kader der Linksrheinischen einige Akteure, die schon in der Oberliga unterwegs waren. Beispielsweise Torjäger Marco Lüttgen (fünf Treffer) oder Stephan Wanneck und Tolga Erginer.Der gegen den FCW wegen der fünften gelben Karte gesperrte Mittelfeldspieler Necirwan Mohammad kickte früher für den VfB Homberg sogar in der Regionalliga. Auch Stammkeeper Nico Bayer fehlt nach der „Ampelkarte“ beim 1:2 in Bergisch Born.

Mit dabei, und das seit vier Spieltagen, ist hingegen Ibrahima Traoré. Der 37-jährige Angreifer lief viele Jahre für den VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach in der 1. Bundesliga auf, hat nach einer längeren Pause offensichtlich wieder Spaß am Fußball gefunden. Ob der Ex-Profi am Sonntag Gegenpart von Lukas Trier wird? Der FCW‑Zugang vom Cronenberger SC ist für die rechte Außenbahn zuständig – defensiv wie offensiv. Als sechsjähriger Steppke fing alles in seinem damaligen Wohnort Wuppertal-Cronenberg beim SC an. In 2013 folgte der Wechsel zur SSVg Velbert.

„Dort verbrachte ich bis 2020 meine weitere Juniorenzeit, habe in der D- und C-Jugend auch einige Male in der Kreisauswahl gespielt“, erinnert sich der heute 24-Jährige, der ab der Spielzeit 2020/21 bei der Bezirksliga-Reserve der SSVg im Seniorenfußball auflief. Damals, zum erweiterten Kader der 1. Mannschaft zählend, blieben die Einsätze in den Testspielen gegen den VfL Bochum und Schalke 04 im Juli 2021 besonders haften. „Gegen Bochum verloren wir im Velberter Stadion mit 0:9, drei Wochen später gegen Schalke auf deren Trainingsgelände mit 0:7. Daran denke ich auch heute gerne zurück. Gegenspieler aus der 1. Bundesliga, das hatte schon was“, so Trier rückblickend.

Im Sommer 2022 ging es zurück auf Cronenbergs Höhen. Und damit, als Stammspieler, immerhin gleich zwei Klassen höher in die Oberliga. Nach dem Abstieg im Sommer 2023 spielte der Abwehrmann noch zwei weitere Saisons für den CSC, ehe sich in diesem Sommer der Wechsel zum FCW anschloss. „Ich hatte ja mit Joscha Weber schon bei der SSVg Velbert II zu tun, als Mitspieler und dann er als Trainer.“ Lukas Trier ergänzt: „Ich bin hier in Wülfrath prima aufgenommen worden, kannte einige meiner Mitspieler bereits aus der Vergangenheit. Auch wenn es zu Saisonbeginn noch nicht wirklich rund läuft haben wir eine sehr gute Stimmung im Kader und viel fußballerische Qualität. Wir ziehen alle an einem Strang und glauben fest daran, dass wir in den nächsten Wochen die nötigen Punkte holen, um aus der Abstiegszone rauszukommen.“

Von nichts anderem geht Joscha Weber aus: „Nach dem 0:1 gegen Mennrath müssen wir punktetechnisch wieder liefern. Wir wollen im Idealfall so auftreten, dass wir den Rückstand verkürzen. Selbst wenn der Gegner als heimstark gilt – wir haben auswärts zweimal gewonnen und fahren mit einem positiven Gefühl nach Gnadental.“ Der Chefcoach fügt hinzu: „Dabei ist es sowieso egal, wie der Gegner heißt. Wir müssen punkten, dazu Leidenschaft und Emotionalität auf den Platz bringen. Am besten mit mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor als zuletzt.“