Triers U15-Trainer schwärmt – und verabschiedet sich

– Foto: Volkhard Patten

In ihrem letzten Saisonspiel besiegten die Trierer den direkten Verfolger aus dem nördlichen Saarland durch zwei späte Tore mit 2:1. Adrian Schuler hatte die Gäste am Mittwoch noch vor der Pause mit 1:0 in Führung gebracht. Zehn Minuten vor Ende glich Phil Heck aus. In der Nachspielzeit traf Dorian Kisoka zum Sieg. Die Eintracht bleibt damit vor Schaumberg-Prims und beendet die Saison hinter dem SV Gonsenheim auf dem zweiten Tabellenplatz. Triers Trainer Christian Esch bilanzierte: „Wir haben uns am Anfang ein bisschen schwer getan, weil wir zu ungenau waren. In der Pause habe ich meine Spieler daran erinnert, was auch auf dem Spiel steht: Wir wollten in der Rückserie zu Hause ungeschlagen bleiben. Die Mannschaft hat eine super Reaktion gezeigt, nicht über die gesamte Spielzeit dominiert.“

B-Junioren-Regionalliga: JFG Schaumberg-Prims – Eintracht Trier ⇥1:3 (1:2)

Trotz des frühen Rückstands landete die Eintracht zum Saisonabschluss einen nie gefährdeten Sieg. Nathan Matondo glich unmittelbar nach dem 0:1 aus, ehe Kingston William Brady noch vor der Pause die Weichen auf Sieg stellte. Nikla Billen machte mit dem 3:1 alles klar. „Es war ein sehr guter Auftritt von uns. Wir wollten uns mit einem Sieg verabschieden, das ist uns gelungen. Wir haben kaum Chancen zugelassen, sehr konzentriert gespielt und unsere Chancen genutzt“, freute sich Trainer Fabrice Schirra.

SVE: Tobias Zens - Johannes Jantunen, Moritz Koster, Szymon Siejka, Ernald Skuka, Niklas Laudwein (41. Sven Colles), Lias Weiland, Nikita Kolomitchouk (41. Ben Rommelfangen), Jazzy Marjolin (41. Nikla Billen), Nathan Matondo, Kingston William Brady (41. Benjamin Kurtovic)

Tore: 1:0 Miraslau Komleu (14.), 1:1 Nathan Matondo (15.), 1:2 Kingston William Brady (22.), 1:3 Nikla Billen (78.)

C-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – FC Speyer ⇥6:0 (5:0)

Zum Abschluss haben die Trierer C-Junioren ein Ausrufezeichen gesetzt und den FC Speyer mit einer 6:0-Packung nach Hause geschickt. Dabei spielte sich die Eintracht bereits im ersten Durchgang in einen Rausch und machte mit fünf Treffern früh alles klar. „Das Spiel war für mich als Trainer in der ersten Halbzeit einfach zum Genießen“, schwärmte Trainer Max Herres nach der Partie von der „überragenden Halbzeit“ seiner Jungs.

Im zweiten Durchgang verwalteten die Trierer das Ergebnis und erhöhten noch zum 6:0-Endstand. „Ich konnte mich einfach zurücklehnen“, freute sich Herres, der die Eintracht zur neuen Spielzeit aus familiären Gründen verlässt.

SVE: Leo Weber (36. Tom Schramm) - Dmytro Halushka (36. Tim Jakobi), Agon Abdiu, Marwane Mandjekassai, Alexander Damianakis (36. Noah Billen), Natan Zieba, Max Musiol, Mathis Fuchs, Benjamin Maksuti, Luis Schmitt, Dylan Servais

Tore: Natan Zieba (2), Luis Schmitt (2), Max Musiol, Benjamin Maksuti