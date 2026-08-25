Triers Trainer spricht von „Privileg“ B-Junioren-Regionalliga: Die U17 von Eintracht Trier ist mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Was Trainer Fabio Fuhs an seiner Mannschaft so schätzt. BILDERGALERIE von Philipp Schabo · Heute, 19:21 Uhr · 0 Leser

Im Vormarsch: Phileas Hein und die Eintracht-U17 haben bereits sechs Punkte auf dem Konto. – Foto: Hans Krämer

Perfekt sind die B-Junioren von Eintracht Trier in die neue Regionalliga-Südwest-Saison gestartet: Nach einem 7:1-Sieg beim SC 07 Idar-Oberstein folgte am Sonntag daheim ein 2:1 über den FC Speyer. Adarius Agbeyegbe (6.) und Lionne Laas (50.) trafen für das Team mit der Porta auf der Brust. „Es war ein verdienter Sieg. Unser hohes Pressing hat sich ausgezahlt. Wir haben zwar verpasst, das 3:0 zu machen, wodurch es nach dem Anschlusstreffer von Speyer (78.) noch mal hektisch wurde. Jedoch war es ein hochverdienter Sieg“, meinte Trainer Fabio Fuhs, der mittlerweile im dritten Jahr den 2010er-Jahrgang coacht.

Erneut verspürt der frühere Regional- und Oberligaspieler der Eintracht, des FSV Salmrohr, des SV Mehring und von Borussia Neunkirchen viel Motivation: „Ich freue mich sehr auf diese Saison. Gerade mit den Jungs, die ich schon länger trainiere und weiterentwickle. Es ist wirklich ein Privileg, diese Mannschaft zu trainieren, da sie sehr ambitioniert und lernbereit ist.“ Vor allem schwärmt der 38-Jährige von der Laufbereitschaft des Teams, die es für ihr hohes Pressing gut gebrauchen könne. Nach dem Abgang von Paul Luka Zens zu Borussia Mönchengladbach holte der SVE Tim Brodel (JFV Bitburg), Raphael Ermler und Abdellah Haxani (beide SpVgg Trier) sowie Leon Hayer (TuS Mosella Schweich).

In der vergangenen Saison triumphierten die 2010er der Eintracht in der Rheinlandliga. Mit 84 Punkten wurde das Team unangefochten Meister. Ein Ziel für die laufende Saison lässt sich für Fuhs schwer definieren: „Man kann sich für die Nachwuchsliga qualifizieren. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass das unser Ziel ist, aber ein großer Ansporn. Mit Mainz 05 II und dem 1. FC Kaiserslautern II etwa haben wir Mannschaften aus Nachwuchsleistungszentren in der Liga. Alles, was dahinterkommt, sind wir in der Lage zu schlagen.“