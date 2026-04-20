Triers Serie reißt im Hunsrück

Bastian Süß von Morbach gegen Moritz Jost. – Foto: Hans Krämer

Sowohl für die FV Hunsrückhöhe Morbach als auch für die U23 von Eintracht Trier geht in dieser Saison nichts mehr nach oben oder unten. Dennoch bekamen die Zuschauer im Morbacher Alfons-Jakobs-Stadion ein ansehnliches Fußballspiel auf ordentlichem Rheinlandliga-Niveau zu sehen. Am Ende gehen die Gastgeber mit einem 3:1-Erfolg als verdienter Sieger vom Platz und fügen den Trierern die erste Niederlage in der gesamten Rückrunde zu.

Die Hausherren kamen nach einer halben Stunde erstmals gefährlich vor das Tor der Gäste. Nach einem Freistoß legte Bastian Süß den Ball per Kopf zurück auf Noah Lorenz, der mit seinem Abschluss aus 20 Metern am stark parierenden SVE-Schlussmann Connor Karas scheiterte.

Die Partie benötige etwas Anlaufzeit, da beide Teams taktisch diszipliniert verteidigten und sich so vorerst neutralisierten. In der 22. Minute setzte sich Chris Filipe auf der linken Seite durch, spielte den Ball in den Rückraum zu Noah Schuch, der den Kasten der Hausherren aus 20 Metern deutlich verfehlte.

Kurz vor der Pause war aber auch der Keeper der Eintracht machtlos. Nils Gorges misslang ein Rückpass auf seinen Schlussmann, der schließlich viel zu kurz geriet. Sam Schurich konnte den Ball aufnehmen und brachte die Hunsrücker mit einem flachen Abschluss ins linke Eck in Führung.

Weiterer Rückschlag für Eintracht Trier

Kurz nach der Pause folgte der nächste Rückschlag für Trier. Sebastian Schell nahm den Ball rund 25 Meter vor dem Tor an und vollendete mit einem satten Distanzschuss, der im linken Winkel einschlug, sehenswert zum 2:0 für die FVM. „Wir wussten, dass mit Trier eine spielstarke Mannschaft kommt, die viel über das Zentrum spielen möchte. Daher haben wir versucht, die Räume eng zu machen und viel zu verschieben. In unserem Umschaltspiel konnten wir dann Momente kreieren, um Trier weh zu tun“, resümierte Pascal Meschak, Trainer der Vereinigten aus Morbach und Monzelfeld.

Pascal Meschak, Coach der Morbacher

Nach sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen scheint Meschak auch als Coach endgültig angekommen zu sein: „Durch den ungewollten Umbruch ist eine kleine Negativspirale entstanden, die auch zu Verunsicherung geführt hat. Dank der letzten Ergebnisse haben die Jungs wieder Selbstvertrauen gewonnen, zudem nähern wir uns jetzt nach und nach weiter an.“

Die Eintracht tat sich auch im weiteren Spielverlauf schwer, die Morbacher Defensive zu überwinden. Nach 65 Minuten steckte Vincent Boesen einen Ball auf Soumah Morlaye durch, der von der Strafraumkante jedoch deutlich verzog. In der 78. Minute tauschten Morlaye und Boesen dann erfolgreich die Rollen. Diesmal setzte Morlaye seinen Mitspieler in Szene, der mit einem trockenen Abschluss ins linke Eck auf 1:2 aus Sicht der Trierer verkürzte.

Die Hoffnung, in der Rückrunde weiter ungeschlagen zu bleiben, währte aber nur kurz. Fast im Gegenzug konnte Noah Lorenz den Ball zu Bastian Süß durchstecken, der sich im Strafraum der Gäste gut durchsetzen konnte und zur Vorentscheidung vollstreckte. Eine Co-Produktion der beiden Ex-Trierer, die so die erste Rückrundenniederlage der Eintracht besiegelten.

„Wir waren heute nicht ganz so spritzig und weniger körperlich präsent als in den letzten Wochen. Morbach macht dann auch zum richtigen Zeitpunkt das 2:0. Vor dem 3:1 bekommen wir den Ball dann in Überzahl nicht richtig verteidigt. Am Ende müssen wir neidlos anerkennen, dass Morbach auch nicht unverdient gewonnen hat. Unser Ziel bleibt nun weiterhin der vierte Platz, obwohl wir in der Tabelle gerne noch einen Rang gut gemacht hätten“, sagte Holger Lemke, Coach des SVE, nach der Partie.

FV Hunsrückhöhe Morbach – SV Eintracht Trier II 3:1 (1:0)

FV Hunsrückhöhe Morbach: Görgen – Schultheis, Haubst, Petry, Ruster – Schell, Kappes – Schemer (90. Hoffmann), Süß (90. Molitor) – Lorenz (84. Kahyaoglu), Schurich (72. Servatius)

SV Eintracht Trier II: Karas – Gorges (57. Dienhart), Stepanchenko, Maurer, Erasmy, Filipe (76. Rotundu) – Yavuz (46. Jost) – Wacht (64. Mustafic), Schuch, Morlaye - Boesen

Schiedsrichter: Marek Rosswinkel (Prüm)

Zuschauer: 103

Tore: 1:0 Sam Schurich (39.), 2:0 Sebastian Schell (52.), 2:1 Vincent Boesen (78.), 3:1 Bastian Süß (80.)