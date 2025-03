Triers A-Junioren drehen Spiel gegen Koblenz

75 Minuten hat es am Sonntag gedauert, ehe für den TuS Issel das erlösende 1:0 beim Tabellenvorletzten aus Ober-Olm gefallen war. Finja Schultze, praktisch die gesamte Hinrunde verletzt, brachte die Mannschaft nach einer schwachen ersten Halbzeit in Führung. Durch die Umstellung auf ein 4-2-3-1 sowie die Einwechslung von Angelina Kön kam immer mehr Struktur in das Isseler Spiel. Am Ende ging der TuS mit einem deutlichen 5:1-Erfolg vom Feld, bei dem Alina Knobloch mit einem Treffer, zwei Vorlagen und einem herausgeholten Elfmeter zur Spielerin des Spiels wurde. „Ober-Olm hat uns das Leben schwergemacht. Mit der ersten Halbzeit war ich total unzufrieden. Wir haben es nicht clever gemacht und viele Fehlpässe gespielt. Am Ende war es aber ein ganz wichtiger Sieg, und uns sind viele Steine vom Herzen gefallen“, zog Trainer Stefan Zimmer sein Fazit. Durch die drei Punkte konnte Issel seinen Vorsprung auf die Abstiegsränge weiter vergrößern.

TuS Issel: Sophie Olinger (46. Dana Gotthard) -Maja Zimmer, Lena Alves (68. Angelina Kön), Anna Miny, Julia Oberhausen (75. Olivia Konsbrück), Emily Alten, Alina Knobloch, Nina Erdmann, Finja Schultze, Katharina Mey, Savina Festa

A-Junioren-Regionalliga:

SV Eintracht Trier – FC Rot-Weiß Koblenz 3:2 (0:1)

Lange Zeit sah die U19 von Eintracht Trier am Sonntag gegen den FC Rot-Weiß Koblenz nicht wie der Gewinner aus. „Gegen einen intensiv und aggressiv verteidigenden Gegner haben wir uns am Anfang schwer getan“, resümierte auch Trainer Christian Esch die Begegnung. Nach einer halben Stunde konnten die Gäste ihren Führungstreffer bejubeln, mussten kurz vor der Pause mit einer Gelb-Roten Karte allerdings einen Rückschlag hinnehmen. Zunächst schien das einem Koblenzer Punktgewinn in Trier jedoch keinen Abbruch zu tun, denn nach knapp einer Stunde gelang den Gästen mit einem Distanzschuss das zwischenzeitliche 2:0. In den letzten zehn Minuten konnte die Eintracht das Spiel dann jedoch drehen: Erst traf Dion Morina zum Anschluss, dann sorgte eine erfolgreiche Eckballvariante, die Leonard Petry am Ende verwertete, für das 2:2. In der Nachspielzeit erzielte Dorian Kisoka schließlich den umjubelten Siegtreffer. „Nach dem 0:2 haben wir Angriff um Angriff gefahren. Ein Lob an die Mannschaft, weil sie geduldig geblieben ist und weiter probiert hat, es fußballerisch zu lösen“, freute sich Esch am Ende über die drei Punkte.

Tore: 0:1/0:2 unbekannt (30./63.), 1:2 Dion Morina (81.), 2:2 Leonard Petry (85.), 2:3 Dorian Kisoka (90.+3)

SVE: Lennard Kieren - Paul Reh, Bastian Süß, David Wacht (76. Julian Wingerath), Leonard Petry, Dion Morina, Illia Kushnarenko, Dorian Kisoka, Inza Yere, Leonard Yushkevich, Maximilian Marx

Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Spieler des FC Rot-Weiß Koblenz (45.)

C-Junioren-Regionalliga:

SV Saar 05 – SV Eintracht Trier 1:5 (0:2) Nach dem erfolgreichen Achtelfinale im Rheinlandpokal (4:0 gegen die SpVgg Trier) sind die Trierer C-Junioren auch mit einem ungefährdeten 5:1-Sieg vom Auswärtsspiel beim SV Saar zurückgekehrt. Christopher Felten und Kian Kunduru stellten dabei im ersten Durchgang die Weichen auf Sieg, ehe Enes Bayraktar, Paul Dietzen und erneut Kunduru das Ergebnis deutlich werden ließen. Der Ehrentreffer der Gastgeber war letztlich nur Ergebniskosmetik. „Es war ein ganz schwieriges Spiel, der Gegner hat sich in alles reingeschmissen. Wir waren hinten aber konsequent, haben sicher gestanden und am Ende auch in der Höhe verdient gewonnen“, sagte Trainer Fabio Fuhs nach dem Spiel.

Tore: 0:1 Christopher Felten (23.), 0:2/0:3 Kian Kunduru (35./46.), 0:4 Enes Bayraktar (60.), 0:5 Paul Dietzen (63.), 1:5 unbekannt (64.)

SVE: Tobias Zens (55. Noah Fengler) - Lionne Laas (55. Mathias Schmidt), Gabriel Kajic (36. Joona Pepe Meyer), Moritz Koster, Enes Bayraktar, Tizian Strauch (49. Paul Dietzen), Christopher Felten, Phileas Hein (45. Ben Richter), Vladyslav Movchan, Kian Kunduru, Moritz König

Deutsche Futsal-Meisterschaften: Triers U17 drittbeste deutsche Hallen-Mannschaft

Die U17 von Eintracht Trier hat sich bei der deutschen Futsal-Meisterschaft in Duisburg-Wedau den dritten Platz gesichert. Nach einer souveränen Vorrunde mit Siegen gegen die SG Germania Wiesbaden (2:0) und den SC Fortuna Köln (2:1) zogen die Trierer als Gruppensieger ins Halbfinale ein. Dort war dann gegen den späteren Titelträger FC Memmingen Schluss. Trotz zwischenzeitlicher 2:1 und 3:2-Führung hieß es am Ende 3:4 aus Trierer Sicht. Im Spiel um Platz drei setzte sich die Eintracht dann dank eines Treffers von Phil Heck mit 1:0 erneut gegen Fortuna Köln durch.

Die Ergebnisse: Vorrunde:

SG Germania Wiesbaden – SV Eintracht Trier 0:2

Tore: 0:1 Nevio Marasa, 0:2 Lias Weiland

SV Eintracht Trier – SC Fortuna Köln 2:1

Tore: 0:1 Anes Kujovic, 1:1/2:1 Phil Heck

Halbfinale: SV Eintracht Trier – FC Memmingen 3:4

Tore: 0:1/3:4 Tim Schütz, 1:1/2:1/3:2 Serhii Simshah, 2:2/3:3 Linus Jüttner

Spiel um Platz 3: SV Eintracht Trier – SC Fortuna Köln 1:0

Tor: Phil Heck

Kader Eintracht Trier: Matthias Fettes, Lean Trampert, Louis Hermann, Maximilian Schneider, Serhii Simshah, Till Zimmer, Navio Marasa, Lias Weiland, Phil Heck, Iason Papadopoulos, Ryan Douglas-Lowe, Justus Molner

B-Juniorinnen Rheinlandpokal

TuS Issel – SV Wienau 3:2 (3:2)

Tore: 1:0/2:1 Anna Koster (2./20.), 1:1 Mirlinda Thaqi (14.), 3:1 Thalida Olayo (24.), 3:2 Lena Lierath (33.)