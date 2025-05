Trierer U15 und ihr großer Kampf gegen Mainz 05

Die Gastgeberinnen hatten binnen der ersten fünf Minuten zwei große Chancen zur Führung, von denen Torfrau Dana Gotthard eine glänzend parierte. Danach bekam Issel das Spiel in den Griff und ließ keine weiteren Torgelegenheiten des VfR mehr zu. Vom Anstoß zur zweiten Halbzeit weg kombinierten sich die Gäste dann stark nach vorne und gingen durch Alina Knobloch in Führung. Kurz vor dem Ende verwandelte Antonia Dietsch einen von Finja Schultze herausgeholten Elfmeter, ehe die Stürmerin selbst einen Abstauber nach einem Pfostentreffer von Kathi Mey zum 3:0-Endstand verwertete. „Es war ein Spiel mit Licht und Schatten. In der ersten Halbzeit waren wir nicht sicher und hatten viele unnötige Ballverluste. Mit dem Ergebnis bin ich aber hochzufrieden“, sagte Trainer Stefan Zimmer.

A-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – Wormatia Worms⇥ 3:4 (1:1)

Paul Reh traf früh zur Trierer Führung. Die Eintracht hatte eine klare Spielkontrolle, konnte sich jedoch im ersten Durchgang keine großen Chancen mehr erspielen. Durch eine gute Kombination der Gäste fiel kurz vor der Pause der Ausgleich. Binnen einer Minute und zwei Fehlern der Trierer ging Worms in der zweiten Halbzeit mit 3:1 in Führung. „Wir haben uns nicht aufgegeben und wollten weiterhin fußballerische Lösungen finden. Dafür sind wir belohnt worden“, sagte Trainer Christian Esch, nachdem Dion Morina und Taha Bayraktar für den Ausgleich gesorgt hatten. Sufjan Mustafic vergab die Riesenchance zum 4:3, welches in der letzten Minute dann Worms gelingen sollte. „Am Ende sind wir vielleicht ein zu hohes Risiko gegangen. Die Mannschaft muss weiter lernen, noch fehlerfreier spielen und ihre Chancen effektiv nutzen“, lautete das Fazit des Trainers.

SVE: Lennard Kieren - Jannik Heinzen, Paul Reh, Noah Erasmy, Leonard Petry (46. Sufjan Mustafic), Dion Morina (62. Bastian Süß), Illia Kushnarenko, Dorian Kisoka, Julian Wingerath (75. Chris Filipe), Can Yavuz, Lukas-Orlando Steines (46. Taha Bayraktar)

Tore: 1:0 Paul Reh (8.), 1:1 Friedel Felipe Ralda de Oliveira (43.), 1:2/3:4 Deniz Dilmac (54./89.), 1:3 Emir Kolbüken (55., FE), 2:3 Dion Morina (62.), 3:3 Taha Bayraktar (82.)

B-Junioren-Regionalliga: VfR Wormatia Worms – Eintracht Trier ⇥3:7 (1:4)

Beim 7:3-Erfolg über Wormatia Worms hat Markus Schottes die „offensiv beste Saisonleistung“ seiner U17 zu sehen bekommen. Schon nach 40 Sekunden brachte Ryan Douglas-Lowe die Eintracht nach einem starken Zuspiel von Serhii Simshah in Führung. „Der Gegner hatte enorme Probleme, unsere Tiefe zu verteidigen“, sagte der Trainer. Durch einen individuellen Trierer Fehler kam Worms zwar früh zum Ausgleich, mit einem Dreierschlag nach rund einer halben Stunde stellten die Trierer aber eine deutliche wie verdiente 4:1-Pausenführung her. „Wir waren sehr spielfreudig, beweglich und agil.“ In einer wilden zweiten Halbzeit kam Worms noch zu zwei Toren, zu denen der SVE wie schon zum Ausgleich eingeladen hatte. Am Ende stand jedoch der klare Sieg zu Buche. „Nach einer sehr kräftezehrenden Woche mit drei Spielen in sieben Tagen bin ich sehr zufrieden, weil wir es konzentriert angegangen sind und viel investiert haben“, resümierte Schottes. Schon am Mittwoch, 19 Uhr, gastieren die Trierer im Rheinlandpokal-Halbfinale bei der SpVgg Wirges.

SVE: Matthias Fettes - Tom Holstein (56. Justus Molner), Louis Hermann, Maximilian Schneider, Serhii Simshah, Till Zimmer (45. Phil Heck), Nevio Marasa, Lias Weiland, Iason Papadopoulos (63. Russell Kisoka), Nathan Matondo, Ryan Douglas-Lowe (63. Nazar Ilienko)

Tore: 0:1/1:5 Ryan Douglas-Lowe (1./41.), 1:1 Elias Ammon (12.), 1:2 Nevio Marasa (27.), 1:3 Till Zimmer (32.), 1:4 Tom Holstein (33.), 2:5 Kastriot Cerrnaveri (48.), 2:6 Phil Heck (60.), 3:6 Eigentor Louis Hermann (70.), 3:7 Nazar Ilienko (79.)

Bes. Vork.: Nevio Marasa (SVE) verschießt Foulelfmeter (2)

JFV Wolfstein WW/Sieg – SV Eintracht Trier 05 (Do.) 0:1 (0:0)

Mit dem knappen 1:0-Sieg beim JFV Wolfstein ist der Trierer U17 am Mai-Feiertag ein Meilenstein gelungen. „Eintracht Trier spielt seit 20 Jahren in der B-Junioren-Regionalliga und hat noch nie mehr als 52 Punkte geholt. Mit dem Sieg stehen wir jetzt bei 54 Punkten“, zeigte sich Trainer Markus Schottes angesichts der „herausragenden Leistung“ seiner Mannschaft stolz. Dabei fiel der Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht unter die Kategorie Arbeitssieg. Im ersten Durchgang konnten die Trierer aus ihrer haushohen spielerischen Überlegenheit kein Kapital schlagen und ließen zahlreiche hochkarätige Chancen liegen. Die Gastgeber konzentrierten sich ausschließlich aufs Verteidigen. So sorgte am Ende ein Standard von Phil Heck, den Iason Papadopoulos am kurzen Pfosten per Kopf zum 1:0 nutzte, für die Erlösung. „Es war ein unangenehmes und ekliges Auswärtsspiel. Es gibt aber keinen Zweifel, dass wir der hochverdiente Sieger sind. Jetzt wollen wir, dass noch neun Punkte dazugekommen“, sagte Schottes.

Tor: 0:1 Iason Papadopoulos (76.)

SVE: Lean Trampert - Tom Holstein, Louis Hermann (60. Nazar Ilienko), Maximilian Schneider, Serhii Simshah, Till Zimmer (71. Russell Kisoka), Nevio Marasa (60. Nathan Matondo), Lias Weiland, Phil Heck, Ryan Douglas-Lowe (46. Iason Papadopoulos), Justus Molner

B-Juniorinnen-Regionalliga, Abstiegsrunde: FC Bitburg – 1. FFC Kaiserslautern ⇥1:2 (0:1)

Die Bitburger B-Juniorinnen haben einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt verpasst. Gegen den direkten Konkurrenten aus Kaiserslautern mussten sich die Bierstädterinnen nach einem Doppelpack von Luisa Hoster mit 1:2 geschlagen geben. Zwar sorgte Nadine Nosbüsch für den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch selbst in Überzahl wollten dem FCB nicht mehr Tore gelingen. Somit beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge bei zwei mehr absolvierten Spielen nur noch einen Punkt.

FCB: Maria Steinert - Emma Schneider (78. Elly Lichter), Ida Heinisch, Alma Pawlowski, Yasmin Schomer, Nadine Nosbüsch, Anna Kömen, Anna Peters, Luisa Trappen, Isabella Salm, Melena Trappen

Tore: 0:1/1:2 Luisa Hoster (18./56.), 1:1 Nadine Nosbüsch (48.)

Bes. Vork.: Rote Karte für Spielerin des 1. FFC Kaiserslautern (66.)

C-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – 1. FSV Mainz 05⇥ 3:4 (1:2)

Die U15 von Eintracht Trier hatte den Tabellenführer aus der Landeshauptstadt am Rande einer Niederlage. Am Ende reichten jedoch weder die 1:0-Führung nach zwei Minuten, noch der Treffer von Kian Kunduru zum zwischenzeitlichen 3:2. Fünf Minuten vor dem Ende erzielten die Mainzer Bundesligatalente den Ausgleich und sicherten sich Augenblicke vor dem Schlusspfiff den Last-Minute-Sieg.

SVE: Tobias Zens, Lionne Laas, Moritz Koster, Enes Bayraktar, Joona Meyer, Christopher Felten (51. Paul Dietzen), Phileas Hein, Vladyslav Movchan, Kian Kunduru, Moritz König (58. Tizian Strauch), Bardh Memai

Tore: 1:0 Enes Bayraktar (2.), 1:1/1:2/3:3/3:4 unbekannt (23./33./66./69.), 2:2 Christopher Felten (40.), 3:2 Kian Kunduru (49.)

