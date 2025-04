Trierer U15 legt kleine Rote Teufel aufs Kreuz 

Mit einem 2:0-Auswärtserfolg im Saarland hat der TuS Issel den Klassenverbleib praktisch perfekt gemacht. „Wir waren willig, bissig in den Zweikämpfen und haben die taktischen Vorgaben gut umgesetzt“, freute sich Trainer Stefan Zimmer. Dabei hatte Riegelsberg nach einer Minute die große Chance zur Führung. Torfrau Dana Gotthard rettete aber in höchster Not. Zum ersten Torerfolg kam Issel in der 70. Minute, als Anne Blesius traf. In der 83. Minute war es Julia Oberhausen, die mit einem kuriosen Tor für die Vorentscheidung sorgte: Die an diesem Tag als zweite Spitze eingesetzte Angreiferin wollte von der Torauslinie flanken, der Ball senkte sich jedoch unhaltbar an den Innenpfosten und von dort ins Netz. „Von den Spielanteilen und den Chancen her war es unterm Strich ein verdienter Sieg“, sagte Zimmer, der seine Mannschaft zuvor mit besonderen Worten heiß gemacht hatte. „Heute rupfen wir der ‚Küken‘-Truppe die Federn“, hatte der Trainer seine Spielerinnen vor dem Duell mit der Mannschaft von Trainerin Melanie „Küken“ Klein eingeheizt. Die Ansprache fruchtete offenbar ...

A-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – JFG Schaumberg/Prims ⇥2:3 (2:0)

Nach dem bitteren Pokal-Aus im Elfmeterschießen (2:3) unter der Woche beim JFV Vulkaneifel mussten sich die Trierer A-Junioren nun auch in der Liga geschlagen geben. Dabei brachte Dion Morina die Eintracht mit zwei Toren im ersten Durchgang noch in Führung. „In der Pause habe ich den Jungs dann gesagt, was wir für noch mehr Kontrolle besser machen können“, berichtet Trainer Christian Esch. Mit dem Wiederanpfiff verloren die Trierer jedoch den Ball und mussten direkt das Anschlusstor schlucken. Nach einem Standard glichen die Gäste nur wenige Augenblicke später aus und erzielten am Ende sogar noch den Siegtreffer. Aufseiten der Trierer verschoss Morina noch einen Elfmeter. „Die zwei schnellen Tore haben uns den Stecker gezogen. Am Ende verlieren wir nicht unverdient. Es war eine bittere Woche für uns“, resümierte Esch.

SVE: Lennard Kieren - Jannik Heinzen, David Wacht (64. Paul Reh), Leonard Petry (64. Noah Dienhart), Dion Morina, Inza Yere, Illia Kushnarenko, Julian Wingerath (64. Serhii Simshah), Leonard Yushkevich, Maximilian Marx, Lukas-Orlando Steines (80. Maximilian Schneider).

Tore: 1:0/2:0 Dion Morina (29./44.), 2:1 Anestis Tyriakidis (46.), 2:2 Niklas Scherer (49.), 2:3 Elisha Döbrich (75.)

B-Junioren-Regionalliga: FC Rot-Weiss Koblenz – Eintracht Trier⇥ 0:2 (0:2)

Der Erfolg am Deutschen Eck fiel für die Eintracht unter die Kategorie „Arbeitssieg“, wie Markus Schottes feststellte. „Die Leichtigkeit ist im Moment nicht da. Wir müssen viel für unsere Erfolgserlebnisse arbeiten.“ Im ersten Durchgang vergaben die Trierer einige Gelegenheiten, ehe ein von Nevio Marasa verwandelter Elfmeter die Führung einbrachte. Kurz darauf erzielte Ryan Douglas-Lowe ein eher unfreiwilliges Tor zum 2:0, als ihn ein gegnerischer Abwehrspieler beim Anlaufen anschoss und der Ball ins Tor trudelte. Im zweiten Durchgang riskierte Koblenz mehr. Am Ende hielt der SVE jedoch die Null. „Uns fällt nicht mehr alles in den Schoß, die Jungs wirken platt“, sagte Schottes, der seiner Mannschaft deshalb eine Woche freigegeben hat.

SVE: Lean Trampert - Tom Holstein (66. Louis Hermann), Maximilian Schneider, Serhii Simshah, Till Zimmer, Nevio Marasa (66. Athanasios Krallis), Lias Weiland, Phil Heck (56. Nazar Illienko), Nathan Matondo, Ryan Douglas-Lowe (66. Iason Papadopoulos), Justus Molner

Tore: 0:1 Nevio Marasa (37., FE), 0:2 Ryan Douglas-Lowe (40.+1)

C-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – 1. FC Kaiserslautern⇥ 2:1 (1:0)

Nach der 0:2 (0:1)-Niederlage am Mittwoch gegen den 1. FC Saarbrücken haben sich die Trierer am Samstag gegen den Tabellenzweiten 1. FC Kaiserslautern überraschend drei Punkte gesichert. Die Eintracht kam gut ins Spiel und attackierte früh. „Wir haben den FCK immer wieder in Bredouille gebracht, sie haben keine Lösungen gefunden“, sagte Trainer Fabio Fuhs. Nach 20 Minuten brachte Kian Kunduru den SVE nach Zuspiel von Phileas Hein in Führung. Kurz darauf erhöhte Christopher Felten, nachdem er zuvor an der Latte gescheitert war.

In der zweiten Hälfte schwanden die Kräfte bei den Trierern, die aber dennoch kaum Chancen zuließen. Der FCK erhöhte zwar den Druck, mehr als der Anschlusstreffer gelang den Gästen aber nicht. „Am Ende haben wir uns das Ergebnis verdient“, resümierte Fuhs.

SVE: Tobias Zens - Lionne Laas, Moritz Koster, Enes Bayraktar, Joona Meyer, Paul Dietzen (43. Tizian Strauch), Christopher Felten (63. Gabriel Kajic), Phileas Hein (70. Ben Richter), Vladyslav Movchan, Kian Kunduru (70.+2 Adarius Agbeyegbe), Moirtz König (55. Tom Pfeiffer).

Tore: 1:0 Kian Kunduru (20.), 2:0 Christopher Felten (28.), 2:1 unbekannt (51.)

B-Juniorinnen-Regionalliga-Abstiegsrunde: TuS Weitefeld-Langenbach – FC Bitburg ⇥0:2 (0:0)

Nach einer Stunde brachte Yasmin Schomer die Bierstädterinnen im Abstiegsduell in Führung. Dieselbe Spielerin sorgte kurz vor dem Ende mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Mit nun zwölf Punkten hat sich der FCB nun etwas von den Abstiegsrängen distanzieren können, wobei alle Kontrahenten noch mindestens ein Spiel weniger absolviert haben.

FC Bitburg: Maria Steinert - Emma Schneider, Ida Heinisch, Yasmin Schomer, Nadine Nosbüsch, Anna Kömen, Anna Peters, Luisa Trappen, Isabella Salm, Finja Densborn (80. Arabella Mehan), Melena Trappen.

Tore: 0:1/0:2 Yasmin Schomer (60./80.+1)