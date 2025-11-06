Trierer Duell mit Angstgegner rückt näher

Eine erneute Begegnung des amtierenden Rheinlandpokalsiegers FV Engers 07 mit Eintracht Trier ist noch einmal ein Stück wahrscheinlicher geworden: Der Oberligist aus dem Neuwieder Stadtteil setzte sich am Dienstagabend im ersten Achtelfinalspiel des aktuellen Wettbewerbs insgesamt sehr souverän mit 5:0 (3:0) beim West-Bezirksligisten FSV Salmrohr durch. Nun trifft die Mannschaft von Trainer Julian Feit in der Runde der letzten acht auf den Sieger der Partie von Ligakonkurrent Cosmos Koblenz gegen Regionalligist Eintracht Trier. Diese Partie findet erst am Mittwoch, 26. November, 19.30 Uhr, im Oberwerth-Stadion statt. Ob er die Blau-Schwarz-Weißen gerne aus dem Pokal kegeln würde – so, wie es die Engerser als Angstgegner der Moselaner bereits 2019, 2021 und zuletzt im April dieses Jahres getan haben, oder lieber ein Derby gegen Cosmos hätte? Feit sieht das gelassen: „Es ist mir egal. Entscheidend für uns ist, dass wir weiter im Rennen sind und nun die Spiele überstanden haben, um uns auf Partien mit besonderem Anreiz freuen zu können.“