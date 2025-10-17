Trier ringt Homburg nieder – Rahn trifft früh, König legt nach

Der SV Eintracht Trier 05 startete mit enormem Druck in die Partie und setzte den Gegner früh unter Zugzwang. Der Lohn der engagierten Anfangsphase ließ nicht lange auf sich warten: In der siebten Minute brachte Frederik Rahn die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Homburg wirkte überrascht und fand nur schwer in die Partie. In der 32. Minute erhöhte Sven König auf 2:0 – ein Treffer, der das Spiel endgültig in die Richtung der Gastgeber lenkte. Vor 3469 Zuschauern im Moselstadion verteidigte die Eintracht ihre Führung anschließend mit großem Einsatz und Disziplin. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Sandhausen Sandhausen FSV Mainz 05 Mainz 05 II 14:00



SV Sandhausen trifft auf Mainz 05 II. Beide Teams stehen mit Blick auf die Tabelle unter Druck, Tore werden entscheidend sein, um wichtige Punkte zu sichern.

Morgen, 14:00 Uhr SGV Freiberg Freiberg SG Sonnenhof Großaspach Großaspach 14:00 live



SGV Freiberg empfängt SG Sonnenhof Großaspach. Freiberg will die Tabellenführung verteidigen, während Großaspach die Chance sucht, den Abstand auf die Spitzengruppe zu verringern. Wie wird das Spiel in Freiberg enden? Mache hier bei der WhatsAppp-Umfrage von FuPa mit. ---

Morgen, 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel KSV Hessen SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt 14:00 live



KSV Hessen Kassel steht gegen SG Barockstadt Fulda Lehnerz auf dem Platz. Hessen Kassel strebt einen Heimsieg an, um die Ambitionen auf die obere Tabellenhälfte zu untermauern.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Schott Mainz Schott Mainz TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger 14:00 live



TSV Schott Mainz trifft auf TSV Steinbach Haiger. Steinbach will die starke Form der letzten Wochen bestätigen, während Schott Mainz dringend Punkte gegen den Abstieg benötigt.



Bayern Alzenau empfängt FC-Astoria Walldorf. Walldorf will die Tabellenspitze im Blick behalten und sich im oberen Mittelfeld festsetzen, Alzenau sucht seine ersten Punkte nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen.



TSG Balingen spielt gegen SV Stuttgarter Kickers. Beide Mannschaften wollen punkten, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht zu verlieren.



FSV Frankfurt empfängt Kickers Offenbach. Frankfurt versucht, die Tabellenführung in der oberen Ligazone zu verteidigen, Offenbach will den Anschluss an die Konkurrenz halten.

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr Bahlinger SC Bahlinger SC SC Freiburg SC Freiburg II 14:00 live



Bahlinger SC trifft auf SC Freiburg II. Freiburg will sich aus der unteren Tabellenhälfte absetzen, Bahlingen kämpft gegen die Abstiegszone und benötigt dringend Punkte.