Allgemeines
– Foto: Imago Images

Trier ringt Homburg nieder – Rahn trifft früh, König legt nach

Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 13. Spieltags

Regionalliga Südwest
Sandhausen
Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankf.

In der Regionalliga Südwest eröffnete der SV Eintracht Trier 05 heute den 13. Spieltag mit einem starken Auftritt gegen den FC 08 Homburg. Zwei Treffer in der ersten Halbzeit ebneten den den Weg zum Erfolg. Am morgigen Samstag erwartet Spitzenreiter SGV Freiberg die SG Sonnenhof Großaspach. Wie wird das Spiel in Freiberg enden? Mache hier bei der WhatsAppp-Umfrage von FuPa mit.

Heute, 19:00 Uhr
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
2
0

Der SV Eintracht Trier 05 startete mit enormem Druck in die Partie und setzte den Gegner früh unter Zugzwang. Der Lohn der engagierten Anfangsphase ließ nicht lange auf sich warten: In der siebten Minute brachte Frederik Rahn die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Homburg wirkte überrascht und fand nur schwer in die Partie. In der 32. Minute erhöhte Sven König auf 2:0 – ein Treffer, der das Spiel endgültig in die Richtung der Gastgeber lenkte. Vor 3469 Zuschauern im Moselstadion verteidigte die Eintracht ihre Führung anschließend mit großem Einsatz und Disziplin.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
14:00

SV Sandhausen trifft auf Mainz 05 II. Beide Teams stehen mit Blick auf die Tabelle unter Druck, Tore werden entscheidend sein, um wichtige Punkte zu sichern.

Morgen, 14:00 Uhr
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
14:00live

SGV Freiberg empfängt SG Sonnenhof Großaspach. Freiberg will die Tabellenführung verteidigen, während Großaspach die Chance sucht, den Abstand auf die Spitzengruppe zu verringern.

Wie wird das Spiel in Freiberg enden? Mache hier bei der WhatsAppp-Umfrage von FuPa mit.

Morgen, 14:00 Uhr
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
14:00live

KSV Hessen Kassel steht gegen SG Barockstadt Fulda Lehnerz auf dem Platz. Hessen Kassel strebt einen Heimsieg an, um die Ambitionen auf die obere Tabellenhälfte zu untermauern.

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
14:00live

TSV Schott Mainz trifft auf TSV Steinbach Haiger. Steinbach will die starke Form der letzten Wochen bestätigen, während Schott Mainz dringend Punkte gegen den Abstieg benötigt.

Morgen, 14:00 Uhr
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
14:00

Bayern Alzenau empfängt FC-Astoria Walldorf. Walldorf will die Tabellenspitze im Blick behalten und sich im oberen Mittelfeld festsetzen, Alzenau sucht seine ersten Punkte nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen.

Morgen, 14:00 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
14:00live

TSG Balingen spielt gegen SV Stuttgarter Kickers. Beide Mannschaften wollen punkten, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht zu verlieren.

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
14:00

FSV Frankfurt empfängt Kickers Offenbach. Frankfurt versucht, die Tabellenführung in der oberen Ligazone zu verteidigen, Offenbach will den Anschluss an die Konkurrenz halten.

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
14:00live

Bahlinger SC trifft auf SC Freiburg II. Freiburg will sich aus der unteren Tabellenhälfte absetzen, Bahlingen kämpft gegen die Abstiegszone und benötigt dringend Punkte.

