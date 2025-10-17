Trier ringt Homburg nieder – Rahn trifft früh, König legt nach

In der Regionalliga Südwest eröffnete der SV Eintracht Trier 05 heute den 13. Spieltag mit einem starken Auftritt gegen den FC 08 Homburg. Zwei Treffer in der ersten Halbzeit ebneten den den Weg zum Erfolg. Am morgigen Samstag erwartet Spitzenreiter SGV Freiberg die SG Sonnenhof Großaspach. Wie wird das Spiel in Freiberg enden? Mache hier bei der WhatsAppp-Umfrage von FuPa mit.
Der SV Eintracht Trier 05 startete mit enormem Druck in die Partie und setzte den Gegner früh unter Zugzwang. Der Lohn der engagierten Anfangsphase ließ nicht lange auf sich warten: In der siebten Minute brachte Frederik Rahn die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Homburg wirkte überrascht und fand nur schwer in die Partie. In der 32. Minute erhöhte Sven König auf 2:0 – ein Treffer, der das Spiel endgültig in die Richtung der Gastgeber lenkte. Vor 3469 Zuschauern im Moselstadion verteidigte die Eintracht ihre Führung anschließend mit großem Einsatz und Disziplin.
