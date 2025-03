Trier mit Auswärtssieg überholt

Nach kurzer Abtastphase lief Justin Steinkötter den Keeper in der siebten Minute aggressiv an und wurde von diesem angeschossen. Der Ball prallte jedoch nicht ins Tor. Steinbach kontrollierte die Partie in der Folge und kam erneut durch seinen Mittelstürmer zu einer Großchance. Jakob Pfahl hatte in der 18. Minute geflankt. Justin Steinkötter kam vor dem Torwart an den Ball, verfehlte das leere, kurze Eck, allerdings knapp. Wenig später belohnte sich der TSV Steinbach Haiger für den Aufwand. Nach doppeltem Doppelpass zwischen Justin Steinkötter und Serkan Firat, kam die Steinbacher Nummer 9 zum Abschluss. Zuerst konnte der Keeper noch parieren, doch der Nachschuss landete zwischen einem Verteidiger und dem Pfosten hindurch zum 0:1 im Netz (22.). Nach einer halben Stunde bauten die Gäste die verdiente Führung weiter aus. Christoph Maier enteilte über rechts der gesamten Defensive. Seine flache Hereingabe ließ Justin Steinkötter bewusst passieren und Jakob Pfahl schob am langen Pfosten zum 0:2 ein. Nachdem Torschütze Pfahl in der 36. Minute rüde zu Boden gebracht wurde, sah sein Gegenspieler Gelb, doch der folgende Freistoß von Serkan Firat ging über das Gehäuse. Die Hausherren kamen kurz vor der Pause zu ihrer ersten Großchance, doch der Schuss vom ehemaligen Steinbacher Mirko Schuster prallte vom Pfosten zurück ins Spielfeld (42.). Im Gegenzug spielten Jakob Pfahl und Serkan Firat die Eintracht-Abwehr aus. Den Querpass von Firat brachte Justin Steinkötter am geschlagenen Keeper vorbei in Richtung Tor, wo Henri Weigelt mit einer Monstergrätsche gerade noch den dritten Gegentreffer und somit die wahrscheinliche Entscheidung verhindern konnte. Nachdem Kevin Heinz in der 44. Minute beim Torabschluss keinen Druck hinter den Ball bringen konnte, ging es mit der verdienten TSV-Führung in die Kabinen. Von 1:2 bis 0:4 war zu diesem Zeitpunkt alles im Moselstadion möglich.