Trier II: Die ersten drei Punkte sind schon wieder weg

– Foto: Thomas Rinke

Groß war die Freude bei Aufsteiger Eintracht Trier II über den gelungenen Start in die neue Fußball-Rheinlandliga-Saison: Mit 2:1 wurde am vergangenen Sonntag Aufstiegsfavorit SG 2000 Mülheim-Kärlich bezwungen. Doch die drei Punkte sind so gut wie weg – der amtierende Vizemeister dürfte sie am Grünen Tisch zugesprochen bekommen, wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Akteurs auf Trierer Seite. Der in der Sommerpause verpflichtete Luxemburger Torwart Ben Schmit zählt mit seinen 17 Jahren noch zum jüngeren A-Jugend-Jahrgang.

„Um einen Jugendlichen aus diesem Alterssegment in der zweiten Mannschaft einsetzen zu dürfen, muss dieser mindestens in der Oberliga spielen“, erklärt Markus Kohl auf TV-Anfrage. Als Rechtsgrundlage nennt er § 11, Absatz 4 der FVR-Jugendordnung. Der Saarburger ist Vorsitzender der Verbandsspruchkammer. Diese hatte Jens Bachmann, der Vorsitzende des Spielausschusses des Fußballverbandes Rheinland (FVR), nach einer obligatorischen Überprüfung der Spielberichte vom vergangenen Wochenende am Montag eingeschaltet. Am Donnerstag wurde das – noch nicht rechtskräftige – Urteil verkündet.

Koordinator Kevin Schmitt muss aus Eintracht-Sicht einräumen: „Wir waren da falsch beraten. Uns wurde vor ein paar Wochen die Information zugetragen, dass Spieler des jüngeren Jahrgangs künftig generell bei den Herren und damit auch bei einer zweiten Mannschaft mitwirken dürfen.“ Selbstkritisch fügt er hinzu: „Wir haben es leider nicht zu 100 Prozent nachgeprüft und uns auf unsere Quelle verlassen.“ Anfreunden kann sich Schmitt mit der Regelung nicht: „Bei jedem anderen Verein aus der Rheinlandliga hätte Ben mitspielen dürfen, nur bei uns nicht. Gerade bei uns würde das aber Sinn machen, weil es ja darum geht, die Jungs frühzeitig an den Seniorenbereich heranzuführen.“