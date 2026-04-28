Trier dreht nach der Pause in Homburg auf

Kapitän Till Zimmer führte die Eintracht-A-Junioren zum Sieg über die TuS Koblenz – Foto: Hans Krämer

Eine verdiente 1:5-Niederlage musste der TuS Issel am Sonntag im Westerwald hinnehmen. „Wir wussten genau, dass sie ihr Spiel konsequent nach dem Kick-and-Rush-Prinzip ausrichten – insbesondere mit Blick auf ihre vermutlich schnellste Stürmerin der Liga“, sagte Trainer Dusko Radic. Jene Marie Fischer war es auch, die mit zwei Toren in der Anfangsviertelstunde die Weichen auf Heimsieg stellte. „Es ist uns nicht gelungen, früh genug Druck auszuüben und das lange Herausschlagen der Bälle zu unterbinden. Dadurch waren wir häufig einen Schritt zu spät“, konstatierte der Isseler Trainer. Zwar brachte Anne Blesius den TuS vor der Pause auf 1:3 heran, im zweiten Durchgang machte Laetitia Theis mit einem Doppelpack dann jedoch für den FFC alles klar. „Es ist frustrierend zu sehen, wie effektiv im Fußball manchmal einfache Mittel sein können. Nach sieben Siegen in Folge mussten wir nun eine Niederlage hinnehmen. In dieser Deutlichkeit kam sie für uns sicherlich unerwartet“, so Radic abschließend.

A-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – TuS Koblenz ⇥2:1 (0:1)

Nach dem Einzug ins Rheinlandpokalfinale – am Dienstag gab es ein 6:5 nach Elfmeterschießen bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich – waren die Trierer A-Junioren auch in der Regionalliga wieder erfolgreich. Im Heimspiel gegen die TuS Koblenz geriet die Mannschaft von Trainer Christian Esch durch ein unglückliches Eigentor schon in der frühen Anfangsphase in Rückstand. „Wir haben ziemlich lange gebraucht, bis wir uns danach geordnet hatten. Wir haben es nicht geschafft, so Fußball zu spielen, wie wir es uns vorgestellt hatten, um das Koblenzer Pressing zu umspielen“, resümierte Esch. Im zweiten Durchgang näherten sich die Gastgeber dem gegnerischen Tor immer mehr an. Nach einem Ballgewinn erzielte Julian Wingerath den Ausgleich, ehe Nevio Marasa nach einer Umschaltsituation kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielte. „Danach war der Sieg nicht mehr in Gefahr und nach 90 Minuten haben wir einen verdienten Sieg eingefahren“, zeigte sich Esch zufrieden.

SVE: Matthias Fettes - Louis Hermann, Tom Holstein, Serhii Simshah (61. Lias Weiland), Mahdi Ali Dheyaa (46. Phil Heck), Nevio Marasa, Dorian Kisoka, Julian Wingerath, Ryan Douglas-Lowe, Leonard Petry (90. Lui Litzenberger), Till Zimmer

Tore: 0:1 Eigentor Tom Holstein (4.), 1:1 Julian Wingerath (66.), 2:1 Nevio Marasa (81.)

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B-Junioren-Regionalliga: FC 08 Homburg – Eintracht Trier ⇥3:7 (2:2)

Trotz zweier „unglücklicher“ Gegentore im ersten Durchgang beim Tabellenschlusslicht zeigte sich Trainer Fabrice Schirra zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Nach der Pause sind wir mit viel Power aus der Kabine gekommen und haben die Partie schnell zu unseren Gunsten entschieden“, berichtete Schirra. Mit insgesamt zehn Treffern wurde es „hinten raus etwas wild“, insgesamt habe das Engagement und der Wille seiner Mannschaft aber absolut gestimmt. „Das Ergebnis hätte auch höher ausfallen können“, bilanzierte der Trainer.

SVE: Sebastian Sobolak - Emil Disch, Johannes Jantunen, Lui Litzenberger, Moritz Koster, Benjamin Kurtovic (57. Nikla Billen), Szymon Siejka (57. Sven Colles), Kingston William Brady (57. Ernald Skuka), Ben Rommelfangen (63. Ilyas Yavuz), Nathan Matondo (63. Niklas Laudwein), Lias Weiland

Tore: 1:0 Kian Daoud (9.), 1:1 Lias Weiland (15.), 1:2/2:3 Nathan Matondo (31./45.), 2:2/3:5 Elias Krueger (40.+2/70.), 2:4 Ben Rommelfangen (54.), 2:5/3:6 Ilyas Yavuz (69./79.), 3:7 Niklas Lautwein (80.+1)

B-Juniorinnen-Regionalliga: 1. FC Saarbrücken – TuS Issel ⇥4:0 (1:0)

„Unser Spiel war zu fehleranfällig“, sagte Issels Trainerin Lea Ehlenz nach der 0:4-Niederlage in Saarbrücken. Mit einem Doppelschlag Mitte der zweiten Halbzeit stellte der FCS die Weichen endgültig auf Sieg. „Saarbrücken nutzte unsere Fehler konsequent aus. Wir wissen, dass wir es besser können und wollen gezielt die Fehler analysieren und es beim nächsten Mal besser machen“, resümierte Ehlenz.

Issel: Narmin Samara - Lotte Schmitt, Lovis Klein (41. Sina Meeth), Thalida Olayo, Zoe Lames, Mia Marzi, Freda Stemmann, Hanna Mendryscha (70. Stella Rünnenburger), Lotta Kayser (54. Emma Brazao-Cordeiro), Annika Hower (70. Greta Seithel), Lea Hollmann

Tore: 1:0 Lara Stadler (19.), 2:0/3:0 Hannah Dietrich (66./69.), 4:0 Aajayah Smith (80.+2)

SC 13 Bad Neuenahr – FC Bitburg ⇥5:0 (2:0)

Auch an der Ahr gab es für die Bitburger B-Juniorinnen nichts zu holen. Ein Doppelschlag kurz vor der Pause von Maya Mensing brachte die Gäste auf die Verliererstraße. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhten Lucie Berns und Shayanne Minich auf 4:0, sodass die Moral der Bitburgerinnen endgültig gebrochen war.

FCB: Maria Steinert - Emma Schneider, Carla Zimmer (41. Elena Schneider), Finja Densborn, Elly Lichter, Alexa Moos, Isabella Salm, Leonie Graf (41. Luisa Trappen), Emma Antoine, Giovanna Engel, Louisa Schneider (56. Addisyn Fulk)

Tore: 1:0/2:0 Maya Mensing (37./39.), 3:0 Lucie Berns (42.), 4:0 Shayenne Fae Minich (48.), 5:0 Veronika Bitzen (77.)

SV Elversberg – SV Hetzerath ⇥6:0 (4:0)

Schon nach 20 Minuten musste Hetzerath zweimal verletzungsbedingt wechseln. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Saarländerinnen bereits durch zwei frühe Tore in Führung. Bis zur Pause stellte die SVE auf 4:0. „Es war ein gebrauchter Tag. Wir kamen nicht in die Zweikämpfe und fanden nicht zu unserem Spiel“, resümierte Trainer Thomas Schäfer, der nun auf eine Reaktion am Sonntag ab 13 Uhr daheim gegen den SV Kottweiler-Schwanden hofft. „Dann möchten wir endlich was Zählbares mitnehmen. Wir müssen versuchen, offensiv mehr Power zu entwickeln.“

Hetzerath: Elisa Thielges - Maja Walber (19. Amelie Bardy), Mila Leyendecker (21. Emma Penth), Lena Hahn (59. Emma Kriegsmann), Lotta Mertes (59. Fida Sadat), Lana Schönhofen (59. Isabell Köppchen), Emma Lehnen, Nele Schäfer, Franziska Reilich, Emelie Hirschfeld, Florentine Huwer

Tore: 1:0 Michelle Sander (2.), 2:0 Magdalena Sendel (6.), 3:0/4:0/5:0 Sophia Sendel (14./21./46.), 6:0 Matilda Frenzel (76.)