Tribüneneröffnung gekrönt: Veldhausen schlägt Bad Bentheim

Großer Tag in Veldhausen: Vor der Partie gegen den Absteiger aus Bad Bentheim wurde offiziell die neue Tribüne eröffnet - ein Projekt, das mit über 3000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden umgesetzt wurde und dem Verein künftig eine würdige Heimat für Zuschauer bietet.

Sportlich sorgte der Aufsteiger anschließend für einen gelungenen Nachmittag. Zwar brachte Deters die Gäste aus Bad Bentheim nach 26 Minuten in Führung, doch Veldhausen drehte die Partie noch vor der Pause. Egbers (36.) und Legtenborg (39.) trafen binnen drei Minuten zum 2:1-Halbzeitstand.

Nach dem Seitenwechsel legte Legtenborg nach (53.), ehe Kepplin für die Gäste noch einmal verkürzen konnte (59.). Doch Veldhausen blieb effektiv: Egbers schnürte binnen zwei Minuten einen Doppelpack (61., 63.) und sorgte damit für die Vorentscheidung. Mit seinem dritten Treffer (85.) stellte er auf 6:2, ehe Kues kurz vor Schluss (88.) Ergebniskosmetik betrieb.