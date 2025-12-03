Tribüne in Vohwinkel, neue Umkleide in Cronenberg

Simon Geiß (sportpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion): „Der geplante Anbau mit einer neuen Umkleidekabine und modernen sanitären Anlagen ist für den Cronenberger SC dringend notwendig. Gerade ein Verein mit einer so starken Jugendarbeit braucht eine zeitgemäße Infrastruktur. Wir freuen uns, dass wir mit dem Zuschuss die Bedingungen für Training und Spielbetrieb deutlich verbessern können.“

Beide Projekte verfügen bereits über die notwendigen Baugenehmigungen. Nach Bewertung durch das Sport- und Bäderamt sind die Zuschusshöhen jeweils auf Grundlage der Sportförderrichtlinie „angemessen“ und entsprechen dem Förderrahmen von bis zu 49 Prozent.

Jannis Stergiopoulos: „Wir wollen die Sportvereine in unserer Stadt verlässlich unterstützen. Ihre Arbeit ist unverzichtbar für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für Jugendarbeit und für lebendige Stadtteile. Die Beschlüsse im Sportausschuss setzen dafür ein wichtiges Zeichen.“