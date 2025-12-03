Tribüne in Vohwinkel, neue Umkleide in Cronenberg

Der FSV Vohwinkel 1948 erhält 58.000 Euro für den Bau einer neuen Zuschauertribüne auf dem Sportplatz Lüntenbeck. Der Cronenberger SC wird mit 120.000 Euro beim Anbau einer neuen Umkleidekabine am Sportplatz Hauptstraße unterstützt.
Jannis Stergiopoulos (Vorsitzende des Sportausschusses): „Mit der neuen Zuschauertribüne ermöglichen wir dem FSV Vohwinkel eine deutliche Aufwertung seines Sportgeländes. Die Tribüne mit rund 250 Sitzplätzen stärkt nicht nur die Attraktivität des Vereins, sondern schafft auch bessere Bedingungen für Spielerinnen und Spieler, Fans und Familien. Das ist eine Investition in den Sport und in das Engagement vieler Ehrenamtlicher, die diesen Verein tragen.“
Simon Geiß (sportpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion): „Der geplante Anbau mit einer neuen Umkleidekabine und modernen sanitären Anlagen ist für den Cronenberger SC dringend notwendig. Gerade ein Verein mit einer so starken Jugendarbeit braucht eine zeitgemäße Infrastruktur. Wir freuen uns, dass wir mit dem Zuschuss die Bedingungen für Training und Spielbetrieb deutlich verbessern können.“
Beide Projekte verfügen bereits über die notwendigen Baugenehmigungen. Nach Bewertung durch das Sport- und Bäderamt sind die Zuschusshöhen jeweils auf Grundlage der Sportförderrichtlinie „angemessen“ und entsprechen dem Förderrahmen von bis zu 49 Prozent.
Jannis Stergiopoulos: „Wir wollen die Sportvereine in unserer Stadt verlässlich unterstützen. Ihre Arbeit ist unverzichtbar für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für Jugendarbeit und für lebendige Stadtteile. Die Beschlüsse im Sportausschuss setzen dafür ein wichtiges Zeichen.“