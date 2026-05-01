Treuebekenntnis am Tabellenende: Hakan Kutlu bleibt beim VfR Heilbronn

Der VfR Heilbronn durchlebt schwere Tage am Ende der Verbandsliga-Tabelle, doch eine Konstante bleibt dem Verein erhalten. Hakan Kutlu hat seinen Vertrag verlängert. Als erfahrener Akteur identifiziert sich der Mittelfeldspieler tief mit seinem Club. In den vergangenen zwei Jahren gehörte er zu jenen Spielern, die auch in schwierigen Phasen den Kopf hinhielten und sich uneigennützig in den Dienst der Mannschaft stellten.

Erfahrung als Fundament für den Umbruch

Gerade in der sportlich enttäuschenden abgelaufenen Runde wurde deutlich, wie wichtig Kutlus Ruhe am Ball und sein Blick für das Spiel im Zentrum sind. Er versuchte, die Fäden im Mittelfeld in der Hand zu halten, auch wenn die positive Wende oft ausblieb. Sein Verbleib ist nun ein bewusstes Zeichen. Sportdirektor Alexander Thomas und die Vereinsführung setzen auf seine Persönlichkeit und seine Verbundenheit zur Stadt, um in der neuen Runde eine wichtige Rolle einzunehmen.

Verantwortung für die enttäuschende Bilanz

Kutlu selbst sieht sich nach der schwierigen Spielzeit in der Pflicht. „Natürlich war die vergangene Saison für uns alle enttäuschend. Wenn man Teil dieser Mannschaft war, dann trägt man auch Verantwortung dafür und genau deshalb möchte ich nicht einfach weggehen“, erklärt er seine Entscheidung in einer Pressemitteilung des Vereins. Für ihn ist der VfR eine Herzensangelegenheit; er blickt auf das, was in den letzten Jahren aufgebaut wurde, und möchte den Weg der Menschen im Verein weiter mitgestalten.

Mit harter Arbeit zurück in die Erfolgsspur

Der Blick des Routiniers richtet sich bereits auf die kommende Spielzeit. Kutlu fordert eine geschlossene Mannschaftsleistung und eine deutliche Steigerung, um wieder für positive Schlagzeilen zu sorgen. In der Pressemitteilung betont er: „Für mich ist klar: Ich will mithelfen, dass wir in der neuen Runde wieder ein anderes Gesicht zeigen. Wir müssen als Mannschaft enger zusammenrücken, härter arbeiten.“ Sein Glaube an den VfR bleibe ungebrochen, während er alles dafür geben wolle, gemeinsam wieder erfolgreichere Zeiten zu erleben.