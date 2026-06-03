Treue zum Fürstentum: AS Monaco und APM Monaco verlängern bis 2029

APM Monaco bleibt Haupt- und Trikotsponsor der „Rouge & Blanc“ – Foto: AS Monaco

Aufbauend auf den gemeinsamen Initiativen der vergangenen Spielzeiten sowie den Aktivitäten bei Heimspielen, speziellen Events und Foto- und Videodrehs wollen die beiden monegassischen Organisationen ihre Zusammenarbeit weiter stärken, um ihre Fangemeinden noch enger zusammenzubringen. Im AS Monaco Performance Centre und in den APM Monaco Stores werden besondere Events stattfinden. Darüber hinaus werden den Monaco-Fans einzigartige digitale Angebote geboten, um ihr Fanerlebnis zu bereichern und ihre Bindung zur Marke zu stärken. APM Monaco wird seine Botschafter und Influencer weiterhin zu exklusiven Spielen des Fürstentumsvereins einladen und so zum Wachstum der Rouge & Blanche-Community beitragen. AS Monaco wiederum wird dank seines hervorragenden Rufs in der französischen Öffentlichkeit und seiner 29 Millionen Follower in den sozialen Medien die Reichweite von APM Monaco in Monaco, Frankreich und international unterstützen.

Thiago Scuro, CEO von AS Monaco: „Wir freuen uns sehr über die Verlängerung unserer Partnerschaft mit APM Monaco, einer monegassischen Marke, die das Fürstentum mit Stolz repräsentiert und wie AS Monaco Eleganz und Modernität verkörpert. Diese Verlängerung beweist, dass der gemeinsame Weg seit Beginn unserer Zusammenarbeit fruchtbar ist und vielversprechend für die Zukunft ist. Wir freuen uns darauf, die nächsten Kapitel dieser wunderbaren Geschichte gemeinsam zu schreiben.“

Philippe Prette, CEO von APM Monaco: „Es ist uns eine Ehre, dieses Abenteuer mit AS Monaco fortzusetzen. Jetzt ist es an der Zeit, gemeinsam voranzuschreiten und unvergessliche Momente für das Fürstentum und all jene zu schaffen, die es weltweit begleiten.“