Treue trotz langer Reha-Phase

Der FSV Dörnberg setzt in seiner Kaderplanung weiter auf Verlässlichkeit – auch dann, wenn die Umstände schwierig sind. Wie der Verbandsligist in seinen sozialen Medien mitteilte, werden Justin Braul und Florian Windus auch in der kommenden Saison das Trikot der Habichtswälder tragen.
Beide Spieler hatten in dieser Spielzeit mit schweren Knieverletzungen zu kämpfen und verbrachten weite Teile der Monate nicht auf dem Platz, sondern in der Reha.
Justin Braul, seit 2023 im Bergstadion, wird als schneller und physisch starker Akteur beschrieben. Kurz vor seinem Comeback stehend, soll er dem FSV in der neuen Saison wieder Variabilität in der Defensive und auf den Außenbahnen geben – Bereiche, in denen Tempo und Robustheit in der Verbandsliga besonders wertvoll sind.
Bei Florian Windus ist die Geschichte noch frischer. Der Angreifer war erst im vergangenen Sommer nach Dörnberg gewechselt, kämpfte sich nach Vereinsangaben über die zweite Mannschaft wieder heran und kam bereits zu ersten Kurzeinsätzen in der Verbandsliga. Der FSV charakterisiert ihn als „bulligen“ Stürmer mit Spielverständnis, Physis und Torgefahr – und verbindet die Verlängerung mit einer Hoffnung: Windus soll in der kommenden Saison möglichst regelmäßig auf der Torschützenliste auftauchen.
In der Summe knüpft Dörnberg damit an eine Linie an, die zuletzt mehrfach betont wurde: Kontinuität, Zusammenhalt und die Bereitschaft. Für Braul und Windus bedeutet das vor allem eines – die Chance, nach der langen Pause sportlich wieder dort anzuknüpfen, wo sie gestoppt wurden.