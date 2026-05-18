Treue trotz langer Reha-Phase Braul und Windus bleiben beim FSV Dörnberg von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Der FSV Dörnberg setzt in seiner Kaderplanung weiter auf Verlässlichkeit – auch dann, wenn die Umstände schwierig sind. Wie der Verbandsligist in seinen sozialen Medien mitteilte, werden Justin Braul und Florian Windus auch in der kommenden Saison das Trikot der Habichtswälder tragen.

Beide Spieler hatten in dieser Spielzeit mit schweren Knieverletzungen zu kämpfen und verbrachten weite Teile der Monate nicht auf dem Platz, sondern in der Reha. Justin Braul, seit 2023 im Bergstadion, wird als schneller und physisch starker Akteur beschrieben. Kurz vor seinem Comeback stehend, soll er dem FSV in der neuen Saison wieder Variabilität in der Defensive und auf den Außenbahnen geben – Bereiche, in denen Tempo und Robustheit in der Verbandsliga besonders wertvoll sind.