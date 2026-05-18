 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Treue trotz Abstieg

Heine und Dicke bleiben dem SC Willingen erhalten

von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

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VL Hessen Nord
SC Willingen
Florian Heine
Florian Heine
Jonas Dicke
Jonas Dicke

Der SC Willingen setzt nach dem feststehenden Abstieg weiter auf Erfahrung: Wie die HNA berichtet bleiben Jonas Dicke und Florian Heine dem Verein auch in der kommenden Saison erhalten.

Beide 37-Jährigen wollen ihren Beitrag dazu leisten, dass der SCW möglichst schnell in die Verbandsliga zurückkehrt. Die Rückkehr in die Sechstklassigkeit soll dabei das Ziel sein – und sei mit dieser Mannschaft auch möglich. Für Willingen sind die Zusagen der beiden Routiniers ein wichtiges Signal der Kontinuität vor dem Neustart.