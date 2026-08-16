Treubund zeigt Reaktion: Turner trotzdem gegen Celle chancenlos

Sicherlich konzentrierten sich die Lüneburger zunächst auch auf ihre Defensivaufgaben. Celle arbeitete geduldig auf seine Möglichkeiten hin und machte mit einem Doppelschlag schnell alles klar. Magnus Bahr bediente Jean-Luca van Eupen (24.) und legte nur zwei Zeigerumdrehungen später selbst nach (26.). In dieser Phase drohte ein Déjà-vu, doch der MTV Eintracht ließ gute Gelegenheiten aus.