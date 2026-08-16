Treubund zeigt Reaktion: Turner trotzdem gegen Celle chancenlos

Nach der empfindlichen 1:9-Klatsche gingen die Blicke nach Lüneburg, welche Reaktion der MTV Treubund zeigt. Die Turner sahen sich zwar mit dem nächsten Spitzenteam konfrontiert, zeigten sich gegen den MTV Eintracht Celle jedoch deutlich verbessert.
Sicherlich konzentrierten sich die Lüneburger zunächst auch auf ihre Defensivaufgaben. Celle arbeitete geduldig auf seine Möglichkeiten hin und machte mit einem Doppelschlag schnell alles klar. Magnus Bahr bediente Jean-Luca van Eupen (24.) und legte nur zwei Zeigerumdrehungen später selbst nach (26.). In dieser Phase drohte ein Déjà-vu, doch der MTV Eintracht ließ gute Gelegenheiten aus.
Nach dem Seitenwechsel gelang es Björn Lambach den Deckel draufzumachen (49.). Treubund wehrte sich zwar und erzielte durch Kareem El Qara zumindest den Anschlusstreffer (59.). Trotzdem war die Mannschaft von Trainer Felix Beck außerhalb der Reichweite von Zählbarem. Nächste Woche wartet in Römstedt das erste Duell mit einem Gegner auf vermeintlicher Augenhöhe.