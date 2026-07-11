Treubund Lüneburg: Testspiel-Marathon mit unterschiedlichen Resultaten

– Foto: Steffi Rathje

Der MTV Treubund Lüneburg nahm im Sommer einen größeren Umbruch vor. Mit Felix Beck kam ein neuer Cheftrainer aus Schneverdingen, der seine Mannschaft zu gleich drei Testspielen binnen vier Tagen bat.

Der Startschuss erfolgte am Dienstagabend gegen den ambitionierten Kreisligisten Ochtmisser SV, der bereits gegen den Lüneburger SK (2:4) auf sich aufmerksam machte. Auch der Landesligist tat sich enorm schwer dabei, einen Klassenunterschied zur Schau zu stellen. Er vergab zudem - genauso wie der OSV allerdings auch - einen Elfmeter. Das einzige Tor des Abends gelang schließlich dem Außenseiter durch Sharif Al Younes in der 68. Minute.

24 Stunden später präsentierte sich der MTV schon treffsicherer, lief aber auch beim Bezirksliga-Aufsteiger FSG Südkreis einem Rückstand hinterher. Ein Doppelschlag kurz vor der Pause durch Juri-Jonas Behn (Eigentor) und Vüsal Mammadov brachte die Wende. Nach dem Seitenwechsel legte Tim-Colin Morawetz - einer von vielen frisch gekommenen Akteuren - nach. Der Gastgeber verkürzte durch Timo Höft nochmals auf (80.). In der Schlussphase zogen die Lüneburger allerdings davon. Morten Bigga und nochmals Mammadov stellten den 5:2-Endstand her.