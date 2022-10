Treubund dominiert, verliert aber gegen effektives Verden Die Salzstädter müssen mit ihrer Chancenverwertung hadern

Der MTV Treubund Lüneburg hat einen wichtigen Erfolg verpasst. Trotz ansprechender Leistung stand am Ende eine 1:4-Niederlage auf der Ergebnistafel. Dabei hatten die "Turner" den FC Verden 04 spielerisch den Schneid abgekauft.

Während die Lüneburger die Partie dominierten, deutlich mehr Spielanteile hatten, übernahmen die Allerstädter das Toreschießen. Thomas Celik brachte den Favoriten in Führung (12.). Anschließend bot sich Richard Sikut die Möglichkeit nachzulegen, doch er scheiterte per Strafstoß an Jan-Hendrik Sommer (17.).