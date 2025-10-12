Treubund ärgert den Spitzenreiter, verpasst aber spät den Sieg

Die Mannschaft von Cheftrainer Achim Otte ruhte sich in ihrer Underdog-Rolle keinesfalls aus, sondern legte einen mutigen Auftritt hin. Dieser Mut wurde schon nach wenigen Minuten belohnt, als Max Börner das Kellerkind in Führung brachte (4.). Anschließend blieben die Hausherren am Drücker, versäumten es aber den zweiten Treffer nachzulegen. Stattdessen kam Bornreihe durch Fabio Hausmann zum Ausgleich (28.).

Nach dem Seitenwechsel sicherten sich die Blau-Weißen mehr Spielanteile, während sich die Lüneburger auf das Umschaltspiel konzentrierten. Einer dieser Nadelstich führte zur erneuten Führung durch Börner, der bis in die letzten Sekunden schon wie der Matchwinner aussah. Schließlich bekamen die Moorteufel in der fünften Minute der Nachspielzeit einen Strafstoß zugesprochen, den Jeremy da Rocha Nunes zum Ausgleich verwandelte (90.+5).