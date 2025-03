Tretin trifft dreifach – Kleestadt II gewinnt in Schaafheim

Kreisliga C Dieburg

Unsere 1B hat am gestrigen Abend eine passende Antwort auf die Niederlage in Raibach geliefert und beim FC Schaafheim II einen verdienten 2:4-Auswärtssieg eingefahren. In einer umkämpften Partie mit vielen langen Bällen und wenig Ruhe im Spiel war es vor allem Alexander Tretin, der mit drei Treffern den Unterschied machte.

Erste Halbzeit: Schlagabtausch mit vielen Wendungen