Treske: "So haben wir für die nächste Saison einen wahnsinnigen Kader"

Ein viel beachteter Zugang stellt Dominik Martin (22) dar, der vom SV Sulmetingen kommt. Martin erzielte in der laufenden Saison in 15 Spielen 17 Tore in der Bezirksliga – ein Wert, der bereits seine Gesamtleistung aus der Vorsaison übertrifft. Treske beschreibt ihn als „einer der interessantesten Mittelstürmer, wo es gibt“ in der Region: "Dominik hat schon Mega Erfahrung in der Verbandsliga beim SSV Ehingen-Süd gesammelt und jetzt auch beim SV Sulmetingen. Seine Stärken: „Dynamisch, schnell, bringt viel mit.“ Trotz seiner Torgefährlichkeit betont Treske: „Er ist jung, er hat noch Entwicklungsbedarf und genau solche Spieler wünsche ich mir auch. Die ich noch ein bisschen paar Stufen nach oben hieven kann.“

Neben Martin wird auch Raphael Zwerger (24) vom FC Bellamont für die Offensive verpflichtet. „Er ist ein interessanter Mittelstürmer, der wohl wahnsinnig gegen den Ball arbeiten kann“. Dass Zwerger mit derzeit 8 Toren und 10 Vorlagen in der Kreisliga A3 bereits bewiesen hat, wie effektiv er agieren kann, ist dabei ein zentraler Faktor. Treske ist überzeugt: „Wenn wir unser offensives Pressing so weiterspielen wollen, brauchen wir genau solche hungrige Spieler.“ Perspektivisch soll Zwerger sogar „zu einem Landesligabomber“ entwickelt werden.



Für die Defensive stößt mit Dominik Felger ein erfahrener Akteur vom SV Ochsenhausen, der dort noch aktuell als Co-Spielertrainer aktiv ist, zum Team. „Der Dominik hat auch schon jede Menge Erfahrung und soll jetzt eigentlich auch so ein bisschen Mathias Wesolowski ersetzen, hinten in unserer Kette“, erklärt Treske. Besonders wichtig sei Felgers „Erfahrung und Dynamik“, die er nach einer verletzungsbedingten Pause nun wieder voll einbringen wolle. Die Verpflichtung sei das Ergebnis langjähriger Gespräche gewesen: „Wir waren eigentlich die letzten Jahre immer ein bisschen in Kontakt“.



Mit Christopher Henry (19) vom FC Wacker Biberach kommt zudem ein talentierter Außenbahnspieler, der in der A-Jugend wie auch bei den Aktiven je 6 Tore erzielte. Treske beschreibt ihn als „schneller, großer Außenspieler und Stürmer“ und ergänzt: „Das ist ein interessanter Spieler für die Zukunft.“ Henry war auch bei der Futsal A-Jugend mit dabei und war dort sehr erfolgreich mit seinem Team.



Den Abschluss des Transferpakets bildet die Verpflichtung von Timo Heimpel (29) vom FV Biberach. „Dass ein Timo bei uns reinpassen würde, das ist ja auch kein Geheimnis“, so Treske. Heimpel spielte 15 Jahre beim FV Biberach und bringt entsprechend reichlich Erfahrung mit. „Er kann uns mit seiner Qualität in der Landesliga/Verbandsliga auch nochmal im zentralen Mittelfeld wahnsinnig helfen“, so Treske weiter. Dass sich Heimpel für Reinstetten entschied, sei auch ein Ergebnis der Entwicklung beim FV Biberach gewesen.



Zusätzlich zur externen Verstärkung vermeldet der Verein auch eine Vertragsverlängerung mit Jannick Keller (33), der seit Saisonbeginn im Kader steht. Treske: „Er hat jetzt auch zugesagt gestern. Deswegen sind wir jetzt tatsächlich gewappnet für die neue Saison.“



"So haben wir jetzt mit den fünf Spielern natürlich für die nächste Saison einen wahnsinnigen Kader an Qualität und an Quantität", sagte Treske zum Abschluss im Hinblick auf die kommende Saison.