Trennung zwischen SVT und Simon Käufl

Der SV Thürnthenning und Trainer Simon Käufl haben sich nach gemeinsamen Gesprächen darauf geeinigt, die Zusammenarbeit nach Abschluss der Saison 2025/26 nicht fortzusetzen.

Bereits bei der Zusage im Herbst 2025 war gemeinsam festgelegt worden, die Zusammenarbeit im Sommer 2026 erneut zu besprechen. Kurz nach seiner Zusage erfuhr Simon Käufl, dass er im Sommer Vater wird. Daher entschieden sich beide Seiten bewusst gegen eine längerfristige Vereinbarung und wollten die Situation nach Saisonende gemeinsam neu bewerten.

Käufl übernahm die Mannschaft im Februar 2026 und konnte in kurzer Zeit eine deutlich positive sportliche Entwicklung anstoßen. Bereits in der Vorbereitung gelang es dem Team, nahezu alle Spiele erfolgreich zu gestalten. Auch in der anschließenden Frühjahrsrunde überzeugte die Mannschaft mit fünf Siegen aus sieben Pflichtspielen und einer stabilen, leistungsstarken Entwicklung.

Im Rahmen der anschließenden Gespräche verständigten sich beide Seiten darauf, künftig getrennte Wege zu gehen. Der SV Thürnthenning wird die kommende Saison mit einer Spielertrainer-Lösung planen, während Käufl sich auf seinen neuen Lebensabschnitt in der Familie konzentriert und zugleich offen für neue sportliche Aufgaben bleibt.

Vereinsstatement

"Simon hat die Mannschaft in einer wichtigen Phase übernommen und in kurzer Zeit sehr gute Arbeit geleistet. Sowohl die Vorbereitung als auch die Frühjahrsrunde waren sportlich erfolgreich und haben die positive Entwicklung der Mannschaft unterstrichen. Im Zuge unserer künftigen Ausrichtung haben wir uns entschieden, wieder auf eine Spielertrainer-Lösung zu setzen. Wir bedanken uns bei Simon für seinen Einsatz, seine Professionalität und die stets gute Zusammenarbeit und wünschen ihm für seine private und sportliche Zukunft alles Gute."

Statement von Simon Käufl

"Ich bin dem SV Thürnthenning dankbar für die gemeinsame Zeit und die Möglichkeit, mit der Mannschaft zu arbeiten. Besonders die Vorbereitung und die anschließende Frühjahrsrunde waren sportlich sehr erfolgreich und haben gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt.

Kurz nach meiner Zusage wurde vereinbart, die Situation im Sommer gemeinsam neu zu bewerten. Mit Blick auf meinen Nachwuchs und die sportliche Neuausrichtung des Vereins haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, die Zusammenarbeit nicht fortzuführen.

Die Entwicklung der Mannschaft in dieser kurzen Zeit stimmt mich sehr zuversichtlich, dass der SV Thürnthenning seinen erfolgreichen Weg fortsetzen wird. Nun freue ich mich auf den neuen Lebensabschnitt mit meiner Familie und bin gespannt auf die kommenden sportlichen Möglichkeiten."

Simon Käufl und SV Thürnthenning gehen künftig getrennte Wege

Der SV Thürnthenning und Trainer Simon Käufl haben sich nach gemeinsamen Gesprächen darauf geeinigt, die Zusammenarbeit nach Abschluss der Saison 2025/26 nicht fortzusetzen.

Käufl übernahm die Mannschaft im Februar 2026 und konnte in kurzer Zeit eine deutlich positive sportliche Entwicklung anstoßen. Bereits in der Vorbereitung gelang es dem Team, nahezu alle Spiele erfolgreich zu gestalten. Auch in der anschließenden Frühjahrsrunde überzeugte die Mannschaft mit fünf Siegen aus sieben Pflichtspielen und einer stabilen, leistungsstarken Entwicklung.

Bereits bei der Zusage im Herbst 2025 war gemeinsam festgelegt worden, die Zusammenarbeit im Sommer 2026 erneut zu besprechen. Kurz nach seiner Zusage erfuhr Simon Käufl, dass er im Sommer Vater wird. Daher entschieden sich beide Seiten bewusst gegen eine längerfristige Vereinbarung und wollten die Situation nach Saisonende gemeinsam neu bewerten.

Im Rahmen der anschließenden Gespräche verständigten sich beide Seiten darauf, künftig getrennte Wege zu gehen. Der SV Thürnthenning wird die kommende Saison mit einer Spielertrainer-Lösung planen, während Käufl sich auf seinen neuen Lebensabschnitt in der Familie konzentriert und zugleich offen für neue sportliche Aufgaben bleibt.

Vereinsstatement

"Simon hat die Mannschaft in einer wichtigen Phase übernommen und in kurzer Zeit sehr gute Arbeit geleistet. Sowohl die Vorbereitung als auch die Frühjahrsrunde waren sportlich erfolgreich und haben die positive Entwicklung der Mannschaft unterstrichen. Im Zuge unserer künftigen Ausrichtung haben wir uns entschieden, wieder auf eine Spielertrainer-Lösung zu setzen. Wir bedanken uns bei Simon für seinen Einsatz, seine Professionalität und die stets gute Zusammenarbeit und wünschen ihm für seine private und sportliche Zukunft alles Gute."

Statement von Simon Käufl

"Ich bin dem SV Thürnthenning dankbar für die gemeinsame Zeit und die Möglichkeit, mit der Mannschaft zu arbeiten. Besonders die Vorbereitung und die anschließende Frühjahrsrunde waren sportlich sehr erfolgreich und haben gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt.

Kurz nach meiner Zusage wurde vereinbart, die Situation im Sommer gemeinsam neu zu bewerten. Mit Blick auf meinen Nachwuchs und die sportliche Neuausrichtung des Vereins haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, die Zusammenarbeit nicht fortzuführen.

Die Entwicklung der Mannschaft in dieser kurzen Zeit stimmt mich sehr zuversichtlich, dass der SV Thürnthenning seinen erfolgreichen Weg fortsetzen wird. Nun freue ich mich auf den neuen Lebensabschnitt mit meiner Familie und bin gespannt auf die kommenden sportlichen Möglichkeiten."