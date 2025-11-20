Trennung von Enrico Maffucci:Hosain Tahiri übernimmt FC Emmendingen II

Nach einem freundlichen, von gegenseitigem Respekt geprägten Gespräch haben der FCE und der Trainer unserer Zweiten Mannschaft, Enrico Maffucci, im gegenseitigen Einvernehmen entschieden, die aktuell bestehende Zusammenarbeit zu beenden.
Nach einem freundlichen, von gegenseitigem Respekt geprägten Gespräch haben der FCE und der Trainer unserer Zweiten Mannschaft, Enrico Maffucci, im gegenseitigen Einvernehmen entschieden, die aktuell bestehende Zusammenarbeit zu beenden. Unser Reserveteam liegt mit lediglich 6 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der Kreisliga A. Insbesondere die vielen hohen Niederlagen der laufenden Saison haben bei den Verantwortlichen die Entscheidung reifen lassen, das Amt des Cheftrainers der „Zweiten“ in neue Hände zu legen.
Diese Aufgabe wird Hosain Tahiri von sofort an übernehmen. Der in Emmendingen wohnhafte 42-jährige verfügt über reichlich Erfahrung und war in den vergangenen 11 Jahren als verantwortlicher Übungsleiter beim SC Holzhausen, dem FC Teningen 2, dem SC Eichstetten sowie zuletzt beim SV Burkheim tätig.
Enrico Maffucci übte das Traineramt bei unserer Zweiten Mannschaft seit dem 01. Juli 2023 aus. Nach einem dritten Tabellenplatz in seiner Debütsaison führte Enrico das Team in der vergangenen Spielzeit zur Meisterschaft in der Kreisliga B und in der dadurch erreichten Aufstiegsrunde völlig überraschend zum Aufstieg in die Kreisliga A. Der FCE bedankt sich ausdrücklich für die gute Arbeit, die Enrico Maffucci zusammen mit seinem Team geleistet hat. Wir freuen uns, wenn wir Enrico, der auch als Jugendlicher und Aktiver das FCE-Trikot getragen hat, künftig in anderer Funktion beim FCE sehen.
Hosain Tahiri heißen wir recht herzlich willkommen im Elzstadion. Für die bevorstehende Herausforderung, mit unserer Zweiten Mannschaft den Abstiegskampf erfolgreich zu absolvieren, drücken wir die Daumen und werden ihn dabei ganz besonders unterstützen. Robin Bührer wird als spielender Co-Trainer Teil des Trainerteams bleiben.