Trennung von Enrico Maffucci:Hosain Tahiri übernimmt FC Emmendingen II

Nach einem freundlichen, von gegenseitigem Respekt geprägten Gespräch haben der FCE und der Trainer unserer Zweiten Mannschaft, Enrico Maffucci, im gegenseitigen Einvernehmen entschieden, die aktuell bestehende Zusammenarbeit zu beenden. Unser Reserveteam liegt mit lediglich 6 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der Kreisliga A. Insbesondere die vielen hohen Niederlagen der laufenden Saison haben bei den Verantwortlichen die Entscheidung reifen lassen, das Amt des Cheftrainers der „Zweiten“ in neue Hände zu legen.

Diese Aufgabe wird Hosain Tahiri von sofort an übernehmen. Der in Emmendingen wohnhafte 42-jährige verfügt über reichlich Erfahrung und war in den vergangenen 11 Jahren als verantwortlicher Übungsleiter beim SC Holzhausen, dem FC Teningen 2, dem SC Eichstetten sowie zuletzt beim SV Burkheim tätig.