Trennung statt Verbleib: Tanju Öztürk muss RW Oberhausen verlassen

Dennis Lichtenwimmer-Conversano, sportlicher Leiter, erläutert: „Tanju hat sich in den vergangenen Jahren stets professionell verhalten, sich mit Rot-Weiß Oberhausen voll identifiziert und ist vor allem in der vergangenen Spielzeit als einer der Leader vorangegangen. Wir schätzen seinen Einsatz und seine Erfahrung sehr. Dennoch verlangt unsere sportliche Neuausrichtung klare und konsequente Schritte, um die Mannschaft für die kommende Saison neu aufzustellen. Wir wünschen Tanju auf seinem weiteren Weg sowohl sportlich als auch persönlich alles Gute.“

Öztürk wechselte 2020 aus der 3. Liga von Hansa Rostock in das Stadion Niederrhein und gehörte bis zuletzt zum Stammaufgebot von RWO. Der Routinier durchlief die Jugendabteilung des MSV Duisburg und spielte für die Zebras auch in der 2. Bundesliga, zudem lief er zwischen 2016 und 2019 für den KFC Uerdingen zwischen der Oberliga und 3. Liga auf.

Im Februar hatte Lichtenwimmer-Conversano noch gesagt: „Tanju hat in dieser Spielzeit eindrucksvoll gezeigt, wie er in seiner Rolle als Führungsspieler auf und neben dem Platz vorangeht. Daher war eine frühzeitige Vertragsverlängerung relativ schnell ein Thema und wir freuen uns, dass die Tinte nun trocken ist. Das zeigen mir auch die ersten Reaktionen seiner Mitspieler in der Kabine, die sich extrem freuen, dass Tanju weiterhin Oberhausener bleibt."

Der Umbruch fällt in Oberhausen nach einer soliden Spielzeit allerdings größer als geplant aus. Davon ist nun auch mit Tanju Öztürk ein Leistungsträger der vergangenen Jahre betroffen.

Zugänge und Abgänge von Rot-Weiß Oberhausen 2025/26

Trainer: Sebastian Gunkel

Zugänge: Cankoray Mutlu (SC Rot-Weiß Oberhausen), Jannis Antonio Knoblauch (SC Rot-Weiß Oberhausen), Ilias El Amrani (SC Rot-Weiß Oberhausen), Mustafa Kourouma (Rot-Weiss Essen), Ryan Valentine (ETB Schwarz-Weiß Essen), Burinyuy Nyuydine (Sportfreunde Lotte), Illia Poliakov (SC Verl), Christopher Schepp (SV Meppen), Ayman Aourir (SV Eintracht Hohkeppel), Alexander Mühling (SV Sandhausen), Lucas Halangk (Hallescher FC)

Abgänge: Daniel Davari (Karriereende), Denis Donkor (Ziel unbekannt), Cottrell Ezekwem (SV Rödinghausen), Leon Kayser (Ziel unbekannt), Ozan Hot (Ziel unbekannt), Jonah Husseck (Ziel unbekannt), Robin Benz (Ziel unbekannt), Denis Donkor (TSG 1899 Hoffenheim II), Tarsis Bonga (Ziel unbekannt ), Michel Niemeyer (Ziel unbekannt ), Diamant Berisha (Ziel unbekannt ), Diamant Berisha (Sportfreunde Lotte), Kerem Yalcin (Ziel unbekannt ), Timur Mehmet Kesim (Ziel unbekannt )