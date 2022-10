Trennung nach nur zwei Spielen Thüringenligist TSV Gera-Westvororte ist wieder auf Trainersuche. Die Zusammenarbeit mit dem Serben Kasam Ramadan war ein kurzes Intermezzo.

So sucht man in Scheubengrobsdorf bereits den dritten Trainer, der die Mannschaft in dieser Saison anführt. Ramadan übernahm das Amt, nachdem Philipp Schlebe nach einer langen Amtszeit zurückgetreten war. Nun ist der Posten wieder vakant. Beim Auswärtssieg gegen Arnstadt am vergangenen Wochenende war Ramadan schon nicht mehr mit dabei. Da wurde die Mannschaft von Nachwuchsleiter Christian Vogel betreut. Gemeinsam mit Spieler Tim Richter lenkt er die Geschicke nun vorübergehend, bestätigte Vereinspräsident René Böhme. Umso höher ist wahrscheinlich zu bewerten, dass der Mannschaft der Auswärtssieg gegen den SV Arnstadt gelungen ist. „Ja, der Sieg war in dieser Zeit umso wichtiger. Es zeigt, was die Mannschaft mit Geschlossenheit leisten kann“, sagt Vereinsboss Böhme, der nun wieder Gespräche mit potenziellen Trainerkandidaten führt. Namen wollte er dabei im Gespräch mit FuPa-Thüringen aber noch keine nennen.

Dass die Zusammenarbeit mit Kasam Ramadan nur so eine kurze war, bedauert Böhme, wenngleich sich herauskristallisierte, dass es für die Beteiligten wohl der notwendige Schritt war. „Er hatte eine Spielphilosophie, mit der sich die Mannschaft nicht gut identifizieren konnte. So konnte er die Mannschaft nicht einfangen, wie wir uns das alle erhofft haben. Da wollten wir auch ehrlich zueinander sein. Alles andere bringt ohnehin nichts“, sagt der Vereins-Vorsitzende. Anfang vergangene Woche haben sich Mannschaftsvertreter, Vorstand und Trainer nochmal zusammengesetzt. „Es gab am Montag eine Besprechung, aus der sich im Ergebnis herausgestellt hat, dass eine weitere Zusammenarbeit keinen Sinn macht“, so Böhme.